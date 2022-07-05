Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 5 июля

1. АРМИЯ РОССИИ УТРОМ АТАКОВАЛА ДНЕПРОПЕТРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ: ШЕСТЬ ИЗ СЕМИ РАКЕТ СБИЛА ПВО. Утром 5 июля армия России атаковала Днепропетровскую область ракетами, но большинство из них сбила противовоздушная оборона (подробнее).

2. РАКЕТНЫЕ УДАРЫ ПО НИКОЛАЕВУ. НА МЕСТАХ РАБОТАЮТ СПАСАТЕЛИ, МЕДИКИ И АВАРИЙНЫЕ БРИГАДЫ. Утром 5 июля Россия нанесла по Николаеву новые ракетные удары (подробнее).

3. "ВЫВОДЫ СДЕЛАНЫ". ВЛАСТИ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОВОРЯТ, ЧТО К ПРОРЫВУ-2 С СЕВЕРА ПОДГОТОВЛЕНЫ. "Все делается" для того, чтобы в случае повторения вторжения с севера войска оккупантов не смогли стремительно прорваться к столице, как это произошло 24 февраля, заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба (подробнее).

4. В ЕС СЧИТАЮТ, ЧТО КИТАЙ НЕ СЛИШКОМ ПОМОЖЕТ РОССИИ ОСЛАБИТЬ САНКЦИОННУЮ УДАВКУ ЗАПАДА. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель видит лишь "ограниченные" возможности для России смягчить санкционный удар Запада за счет поддержки со стороны Китая (подробнее).

5. ЗАПРЕТ НА ВЫЕЗД БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЕНКОМАТА: В ГЕНШТАБЕ РАЗЪЯСНИЛИ НОРМУ ЗАКОНА. В Генштабе разъяснили информацию о запрете на выезд за пределы места пребывания для призывников, военнообязанных и резервистов без разрешения военкомата (подробнее).

6. ЗАЛУЖНЫЙ: ДЛЯ ВЫЕЗДА ЗА ПРЕДЕЛЫ СВОИХ РАЙОНОВ И ОБЛАСТЕЙ НУЖНО РАЗРЕШЕНИЕ ВОЕНКОМАТА. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для выезда за пределы своих районов и областей нужно разрешение территориального центра комплектования (подробнее).

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Вадим Ребрина

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