Шесть главных новостей Украины и мира на 20:00 14 мая

1. В Турции проходят всеобщие выборы. Эрдоган впервые за 20 лет может потерять власть

В Турции сегодня прошли выборы президента и парламента, сейчас идет подведение их итогов. Согласно предварительным опросам, есть вероятность, что Реджеп Тайип Эрдоган проиграет оппозиционному кандидату Кемалю Киличдароглу.

2. Россия утром ударила крылатыми ракетами по Тернопольской области – фото

Во время второй за сутки воздушной тревоги враг атаковал гражданские объекты Тернопольской области, в 05:00 был зафиксирован прилет крылатых ракет. Разрушены два и повреждены двенадцать дачных домов.

3. Шольц официально объявил о рекордном пакете военной помощи Украине на 2,7 млрд евро

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 2,7 млрд евро. В него входят, в частности, современное вооружение, такое как танки Leopard 2A6, боевые машины Marder, системы противовоздушной обороны IRIS-T и Patriot, гаубицы и т.д.

4. Зеленский заявил о формировании коалиции истребителей для Украины: Думаю, будет успех

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине после встречи с канцлером Олафом Шольцем заявил, что в ходе заграничных визитов занимается формированием коалиции истребителей для Украины по примеру танковой коалиции. "Мы сейчас работаем над созданием коалиции истребителей, и частично мои визиты по столицам Европы направлены на это. Думаю, у нас будет успех", – сказал он.

5. ВСУ продолжают идти вперед под Бахмутом, захватили десять позиций оккупантов – Маляр

Силы обороны Украины "за сегодняшний день захватили более десяти вражеских позиций на северных и южных окраинах Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского", – сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

6. Зеленскому и народу Украины вручена премия Карла Великого за вклад в объединение Европы

В Аахене на специальной церемонии Международная премия имени Карла Великого 2023 года вручена президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу. Премия присуждается ежегодно с 1950 года за вклад в объединение Европы.

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