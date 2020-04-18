Шесть главных новостей Украины и мира на 20:00 18 апреля

1. КОРОНАВИРУС. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ. По данным на утро 18 апреля, в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 250 757 человек, выздоровели 571 145, умерли 154 262. В Украине - 5106 заболевших (подробнее).

2. АСЕЕВ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ ЧЕТВЕРО ЭКС-БОЕВИКОВ ОТКАЗАЛИСЬ ВОЗВРАЩАТЬСЯ К "СВОИМ". Журналист Станислав Асеев, вернувшийся в Украину в декабре в рамках обмена удерживаемыми лицами с террористами, объяснил, почему 16 апреля четверо экс-боевиков отказались возвращаться на временно оккупированные территории Донбасса (подробнее).

3. УКРАИНЦЫ ЛУЧШЕ ОТНОСЯТСЯ К РФ, ЧЕМ РОССИЯНЕ К УКРАИНЕ - ОПРОС КМИС И ЛЕВАДА. В феврале 2020 года хорошо или очень хорошо относилось к России 54% украинцев, а в РФ количество тех, кто положительно относится к Украине уменьшилось с 56% до 41% (подробнее).

4. СМИ СООБЩИЛИ О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ ГЛАВЫ УПЦ МП ОНУФРИЯ. ТАМ ОТРИЦАЮТ. Ряд СМИ сообщили о госпитализации с диагнозом коронавирус главы УПЦ МП Онуфрия, митрополита этой церкви Антония и ректора Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископа Сильвестра. В УПЦ МП утверждают, что митрополиты здоровы (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСБЮДЖЕТ. Президент Владимир Зеленский подписал закон №3279-д об изменениях в бюджете в связи с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией (подробнее).

6. В ГСЧС СКАЗАЛИ, КОГДА ВОЗДУХ В КИЕВЕ СТАНЕТ ЧИЩЕ. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям прогнозируют, что воздух в Киеве начнет приходить в норму уже в начале следующей недели (подробнее).

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