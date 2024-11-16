Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 16 ноября

Охранник Тищенко согласился свидетельствовать против нардепа, глава МИД Японии прилетел в Украину, Россия снова атаковала Киев и другие новости

Владимир Зеленский (Скриншот)

1. Россия атаковала Киев ударными дронами: обломки упали на многоэтажку. В ночь на 16 ноября армия России атаковала Киев ударными дронами. Пострадала многоэтажка, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

2. Глава МИД Японии совершил визит в Украину – видео. Министр иностранных дел Японии Такеси Ивая 16 ноября прибыл в Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Японии.

3. В Индии из-за пожара в больнице погибли 10 младенцев – фото. На севере Индии погибли 10 новорожденных в результате пожара в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщают Reuters и The Guardian.

4. "Я удивлен секретарем СНБО". Зеленский прокомментировал заявления о мобилизации. Президент Владимир Зеленский удивился заявлению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Литвиненко о планировании призыва еще 160 000 человек в рамках закона о мобилизации.

5. В училище на востоке Китая бывший студент устроил резню: восемь погибших, 17 раненых. В училище города Исин в провинции Цзянсу на востоке Китая в результате нападения мужчины с ножом погибли и получили ранения люди. Об этом пишут агентство Xinhua и телеканал CNN.

6. Охранник Тищенко согласился свидетельствовать против нардепа. Неофициальный охранник нардепа Николая Тищенко Дмитрий Цубер пошел на соглашение с судом и обещает дать показания против него.

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