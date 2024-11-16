Шість головних новин України та світу на 21:00 16 листопада

Охоронець Тищенка погодився свідчити проти нардепа, глава МЗС Японії прилетів до України, Росія знову атакувала Київ та інші новини

Володимир Зеленський (Скриншот)

1. Росія атакувала Київ ударними дронами: уламки впали на багатоповерхівку. В ніч проти 16 листопада армія Росії атакувала Київ ударними дронами. Постраждала багатоповерхівка, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

2. Глава МЗС Японії здійснив візит до України – відео. Міністр закордонних справ Японії Такесі Івая 16 листопада прибув до України з неоголошеним візитом. Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на представника Міністерства закордонних справ Японії.

3. В Індії через пожежу в лікарні загинули 10 немовлят – фото. На півночі Індії загинули 10 новонароджених внаслідок пожежі у відділенні інтенсивної терапії. Про це повідомляють Reuters і The Guardian.

4. "Я здивований секретарем РНБО". Зеленський прокоментував заяви про мобілізацію. Президент Володимир Зеленський здивувався заяві секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олександра Литвиненка про планування призову ще 160 000 осіб у межах закону про мобілізацію.

5. В училищі на сході Китаю колишній студент влаштував різанину: вісім загиблих, 17 поранених. В училищі міста Їсін на в провінції Цзянсу на сході Китаю внаслідок нападу чоловіка з ножем загинули та отримали поранення люди. Про це пишуть агенція Xinhua та телеканал CNN.

6. Охоронець Тищенка погодився свідчити проти нардепа. Неофіційний охоронець нардепа Миколи Тищенка Дмитро Цубер пішов на угоду із судом й обіцяє дати свідчення проти нього.

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