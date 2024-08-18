Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 18 августа
- ГУР поразило нефтебазу в Ростовской области: били дронами украинского производства – источник. В ночь на 18 августа Главное управление разведки поразило нефтебазу в Ростовской области РФ дронами украинского производства – там продолжается пожар. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке (подробнее).
- Украинские летчики уничтожили российский мост на Курском направлении – видео. Воздушные силы ВСУ уничтожили еще один мост на Курском направлении, сообщил командующий ВС Николай Олещук. Он подчеркнул, что авиация Воздушных сил точными ударами с воздуха продолжает лишать Россию логистических возможностей, что оказывает существенное влияние на ход боевых действий (подробнее).
- Баллистика из Северной Кореи, "шахеды" и не только: чем атаковала Россия и что удалось уничтожить. В ночь на 18 августа Россия атаковала регионы Украины, в частности столицу, баллистическими, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными "шахедами". Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить 13 из 16 целей противника (подробнее).
- Россия массированно атаковала Торецкое направление, однако Украина не потеряла позиции – Генштаб. Утром 18 августа Россия массированно атаковала Торецкое направление с целью прорвать позиции Сил обороны и продвинуться в сторону города. Однако украинским военным удалось отразить вражескую атаку и не допустить потерь позиций. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ (подробнее).
- "Прежде всего касается Покровска, Мирнограда, Селидово". Власти призвали людей эвакуироваться. На Покровском направлении в Донецкой области ситуация остается тяжелой, жителей населенных пунктов вблизи линии фронта призывают эвакуироваться – в первую очередь это касается жителей Покровска, Мирнограда, Селидово. Об этом написала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук (подробнее).
- Отключения света возвращаются: в понедельник вечером будет одна очередь. В понедельник, 19 августа, будут применяться графики ограничения электричества – вечером четыре часа будет работать одна очередь отключений. Причиной ограничений является рост потребления электричества из-за жары, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" (подробнее).
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