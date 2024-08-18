Шість головних новин України та світу на 21:00 18 серпня
Ілюстративне фото: ГУР
  1. ГУР уразило нафтобазу у Ростовській області: били дронами українського виробництва – джерело. У ніч на 18 серпня Головне управління розвідки уразило нафтобазу у Ростовській області РФ дронами українського виробництва — там триває пожежа. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці (детальніше).
  2. Українські льотчики знищили російський міст на Курському напрямку – відео. Повітряні сили ЗСУ знищили ще один міст на Курському напрямку, повідомив командувач ПС Микола Олещук. Він наголосив, що авіація Повітряних сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти Росію логістичних спроможностей, що суттєво впливає на перебіг бойових дій (детальніше).
  3. Балістика з Північної Кореї, "шахеди" й не тільки: чим атакувала Росія та що вдалося знищити. У ніч проти 18 серпня Росія атакувала регіони України, зокрема столицю, балістичними, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними "шахедами". Повітряним силам ЗСУ вдалося знищити 13 із 16 цілей противника (детальніше).
  4. Росія масовано атакувала Торецький напрямок, проте Україна не втратила позиції – Генштаб. Зранку 18 серпня Росія масовано атакувала Торецький напрямок із метою прорвати позиції Сил оборони та просунутися в бік міста. Проте українським військовим вдалося відбити ворожу атаку та не допустити втрат позицій. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ (детальніше).
  5. "Насамперед стосується Покровська, Мирнограда, Селидового". Влада закликала людей евакуйовуватися. На Покровському напрямку у Донецькій області ситуація залишається важкою, жителів населених пунктів поблизу лінії фронту закликають евакуюватися – насамперед це стосується мешканців Покровська, Мирнограда, Селидового. Про це написала віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук (детальніше).
  6. Відключення світла повертаються: у понеділок ввечері буде одна черга. У понеділок, 19 серпня, будуть застосовуватися графіки обмеження електрики – ввечері чотири години працюватиме одна черга відключень. Причиною обмежень є зростання споживання електрики через спеку, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго" (детальніше).

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