Шість головних новин України та світу на 21:00 18 серпня
- ГУР уразило нафтобазу у Ростовській області: били дронами українського виробництва – джерело. У ніч на 18 серпня Головне управління розвідки уразило нафтобазу у Ростовській області РФ дронами українського виробництва — там триває пожежа. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці (детальніше).
- Українські льотчики знищили російський міст на Курському напрямку – відео. Повітряні сили ЗСУ знищили ще один міст на Курському напрямку, повідомив командувач ПС Микола Олещук. Він наголосив, що авіація Повітряних сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти Росію логістичних спроможностей, що суттєво впливає на перебіг бойових дій (детальніше).
- Балістика з Північної Кореї, "шахеди" й не тільки: чим атакувала Росія та що вдалося знищити. У ніч проти 18 серпня Росія атакувала регіони України, зокрема столицю, балістичними, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними "шахедами". Повітряним силам ЗСУ вдалося знищити 13 із 16 цілей противника (детальніше).
- Росія масовано атакувала Торецький напрямок, проте Україна не втратила позиції – Генштаб. Зранку 18 серпня Росія масовано атакувала Торецький напрямок із метою прорвати позиції Сил оборони та просунутися в бік міста. Проте українським військовим вдалося відбити ворожу атаку та не допустити втрат позицій. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ (детальніше).
- "Насамперед стосується Покровська, Мирнограда, Селидового". Влада закликала людей евакуйовуватися. На Покровському напрямку у Донецькій області ситуація залишається важкою, жителів населених пунктів поблизу лінії фронту закликають евакуюватися – насамперед це стосується мешканців Покровська, Мирнограда, Селидового. Про це написала віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук (детальніше).
- Відключення світла повертаються: у понеділок ввечері буде одна черга. У понеділок, 19 серпня, будуть застосовуватися графіки обмеження електрики – ввечері чотири години працюватиме одна черга відключень. Причиною обмежень є зростання споживання електрики через спеку, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго" (детальніше).
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