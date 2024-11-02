Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 2 ноября

Россия перебросила более 7000 военных КНДР вблизи Украины, оккупанты обстреляли Киев и ударили под Днепром

Александр Сырский (Фото: Минобороны Украины)

1. Россияне атаковали Киев беспилотниками – загорелся пожар в многоэтажке, есть пострадавшие. Из-за атаки РФ ударными дронами в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском районе на территории жилой застройки, также падение обломков есть в Святошинском районе. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

2. Россия перебросила более 7000 военных КНДР в районы вблизи Украины – ГУР. В последнюю неделю октября Россия перебросила из Приморского края РФ в районы близ Украины более 7000 северокорейских солдат, вооружены они "по-пехотному", сообщило Главное управление разведки.

3. Сейчас ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений России с 2022-го – Сырский. В настоящее время Вооруженные Силы Украины сдерживают "одно из самых мощных наступлений" с начала полномасштабного вторжения, сообщил главнокомандующий Александр Сырский во время встречи с делегацией войск Чехии.

4. В Украине появился первый центр реинтеграции освобожденных из российского плена военных. В Украине появился центр реинтеграции освобожденных из российского плена военных – первое подобное заведение в стране. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны, ссылаясь на заявление главы ведомства Рустема Умерова.

5. Россия нанесла удар под Днепром: восемь человек ранены, среди них дети восьми и 15 лет. Днем 2 ноября российские оккупационные войска нанесли удар по окрестностям Днепра, есть информация о раненых. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

6. Петр Павел разрешил 60 чехам вступить в ряды ВСУ – пресс-секретарь президента страны. Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Филипп Платош, передает Český rozhlas.

Читайте также

Колеблющиеся штаты Харрис и Трампа. Кто перевесит в последний момент – прогнозы перед выборами