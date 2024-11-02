Шість головних новин України та світу на 21:00 2 листопада

Олександр Сирський (Фото: Міноборони України)

1. Росіяни атакували Київ безпілотниками – зайнялася пожежа у багатоповерхівці, є постраждалі. Через атаку РФ ударними дронами у Києві зафіксовано падіння уламків у Солом'янському районі на території житлової забудови, також падіння уламків є у Святошинському районі. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

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2. Росія перекинула понад 7000 військових КНДР до районів поблизу України – ГУР. В останній тиждень жовтня Росія перекинула з Приморського краю РФ до районів поблизу з Україною понад 7000 північнокорейських солдатів, озброєні вони "по-піхотному", повідомило Головне управління розвідки.

3. Зараз ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів Росії з 2022-го – Сирський. Зараз Збройні Сили України стримують "один з найпотужніших наступів" з початку повномасштабного вторгнення, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський під час зустрічі з делегацією військ Чехії.

4. В Україні з'явився перший центр реінтеграції звільнених з російського полону військових. В Україні з'явився центр реінтеграції звільнених з російського полону військових – перший подібний заклад у країні. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони, посилаючись на заяву очільника відомства Рустема Умєрова.

5. Росія завдала удару під Дніпром: вісім людей поранені, серед них діти восьми та 15 років. Вдень 2 листопада російські окупаційні війська завдали удару по околицях Дніпра, є інформація про поранених. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

6. Петр Павел дозволив 60 чехам вступити до лав ЗСУ – прессекретар президента країни. Президент Чехії Петр Павел дозволив 60 громадянам країни вступити до лав Збройних Сил України. Про це повідомив прессекретар глави держави Філіп Платош, передає Český rozhlas.

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