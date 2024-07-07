Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 7 июля
- Украинка Магучих установила мировой рекорд в женских прыжках в высоту – видео. Украинская спортсменка Ярослава Магучих установила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, она первой в истории взяла высоту 2,1 метра (подробнее).
- СБУ ударила по складу россиян под Воронежем. Там хранились ракеты и снаряды – источник. Утренний удар по складу боеприпасов в Воронежской области является спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах (подробнее).
- В Краснодарском крае нефтебаза пылала сутки, это была спецоперация СБУ – источник. Служба безопасности Украины совершила успешную атаку на "Лукойл-Югнефтепродукт" в Краснодарском крае РФ. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Силах безопасности и обороны (подробнее).
- Сбит российский Су-25, атаковавший позиции ВСУ на самом горячем направлении. Украинские военные уничтожили очередной российский самолет Су-25 на Покровском направлении – одном из самых горячих на фронте (подробнее).
- "Пристегните ремни". Орбан и Сийярто анонсировали "неожиданные" встречи на следующей неделе. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал "чрезвычайными" переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и анонсировал больше подобных встреч на следующей неделе (подробнее).
- Байден после неудачных дебатов отстает от Трампа в опросе Bloomberg всего на 2%. Действующий президент США Джо Байден отстает от своего соперника Дональда Трампа всего на два процентных пункта в опросе, опубликованном Bloomberg News/Morning Consult вечером 6 июля (подробнее).