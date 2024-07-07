Шість головних новин України та світу на 21:00 7 липня
- Українка Магучіх встановила світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту – відео. Українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, вона першою в історії взяла висоту 2,1 метра (детальніше).
- СБУ вдарила по складу росіян під Воронежем. Там зберігалися ракети та снаряди — джерело. Ранковий удар по складу боєприпасів у Воронезькій області є спецоперацією Служби безпеки України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах (детальніше).
- У Краснодарському краї нафтобаза палала добу, це була спецоперація СБУ – джерело. Служба безпеки України здійснила успішну атаку на "Лукойл-Югнєфтєпродукт" в Краснодарському краї РФ. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Силах безпеки і оборони (детальніше).
- Збито російський Су-25, який атакував позиції ЗСУ на найгарячішому напрямку. Українські військові знищили черговий російський літак Су-25 на Покровському напрямку – одному з найгарячіших на фронті (детальніше).
- "Пристебніть ремені". Орбан та Сійярто анонсували "несподівані" зустрічі наступного тижня. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав "надзвичайними" переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і анонсував більше подібних зустрічей наступного тижня (детальніше).
- Байден після невдалих дебатів відстає від Трампа в опитуванні Bloomberg лише на 2%. Чинний президент США Джо Байден відстає від свого суперника Дональда Трампа лише на два відсоткові пункти в опитуванні, опублікованому Bloomberg News/Morning Consult ввечері 6 липня (детальніше).