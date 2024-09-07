Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 7 сентября
- Обломки российского "шахеда" упали возле здания Верховной Рады – фото. После ночной атаки "шахедов" у здания Верховной Рады обнаружили обломки сбитого беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе парламента (подробнее).
- Курская операция вызвала вопросы у элит РФ о смысле войны – главы разведок США и Британии. Наступление украинских войск в Курской области нарушило нарратив войны российского диктатора Владимира Путина и вызвало вопросы среди российской элиты о смысле войны. Об этом на мероприятии Financial Times Weekend в Лондоне 7 сентября заявили директор ЦРУ Уильям Бернс и руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур (подробнее).
- Пожар на складе боеприпасов в Воронежской области устроили дроны СБУ – источник. Пожар и детонацию на складе боеприпасов и техники в Воронежской области вызвали беспилотники Службы безопасности Украины. Об этом LIGA.net рассказал информированный собеседник в правоохранительных органах (подробнее).
- Спецоперация "К звездам": с ресурсов РФ удалены данные и появились поздравления ко Дню ГУР – фото. Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны ко Дню военной разведки Украины провели спецоперацию "К звездам", поразив российские объекты информационной инфраструктуры и интернет-ресурсы. На ряде сайтов появились открытки с поздравлением украинских разведчиков, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе (подробнее).
- МИД отреагировал на возможную передачу России ракет из Ирана. Предупредило о "разрушительных последствиях". На фоне сообщений о возможной передаче России иранских баллистических ракет Министерство иностранных дел Украины призвало мировых лидеров усилить давление на Москву и Тегеран (подробнее).
- Зеленский надеется найти ключ хотя бы одной стране в вопросе дальнобойных ударов по РФ. В вопросе разрешения бить дальнобойным оружием Запада по военным целям в РФ консенсуса пока нет, но важно найти подход хотя бы к одному из государств. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в комментарии журналистам телемарафона (подробнее).
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