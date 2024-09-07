Шість головних новин України та світу на 21:00 7 вересня
Фото: Верховна Рада
  1. Уламки російського "шахеда" впали біля будівлі Верховної Ради – фото. Після нічної атаки "шахедів" біля будівлі Верховної Ради виявили уламки збитого безпілотника. Про це повідомили у пресслужбі парламенту (детальніше).
  2. Курська операція викликала питання в еліт РФ щодо сенсу війни – глави розвідок США і Британії. Наступ українських військ у Курській області порушив наратив війни російського диктатора Володимира Путіна та викликав запитання серед російської еліти щодо сенсу війни. Про це на заході Financial Times Weekend у Лондоні 7 вересня заявили директор ЦРУ Вільям Бернс і керівник британської розвідки MI6 Річард Мур (детальніше).
  3. Пожежу на складі боєприпасів у Воронезькій області влаштували дрони СБУ – джерело. Пожежу та детонацію на складі боєприпасів і техніки у Воронезькій області спричинили безпілотники Служби безпеки України. Про це LIGA.net розповів поінформований співрозмовник у правоохоронних органах (детальніше).
  4. Спецоперація "До зірок": з ресурсів РФ видалені дані та з'явилися вітання до Дня ГУР – фото. Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони до Дня воєнної розвідки України провели спецоперацію "До зірок", уразивши російські об’єкти інформаційної інфраструктури та інтернет-ресурси. На низці сайтів з’явилися листівки з привітанням українських розвідників, повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі (детальніше).
  5. МЗС відреагувало на можливе передання Росії ракет з Ірану. Попередило про "руйнівні наслідки". На тлі повідомлень про можливе передавання Росії іранських балістичних ракет Міністерство закордонних справ України закликало світових лідерів посилити тиск на Москву та Тегеран (детальніше).
  6. Зеленський сподівається знайти ключ хоча б до однієї країни в питанні далекобійних ударів по РФ. У питанні дозволу бити далекобійною зброєю Заходу по військових цілях у РФ консенсусу поки що немає, але важливо знайти підхід хоча б до однієї з держав. Про це президент Володимир Зеленський сказав у коментарі журналістам телемарафону (детальніше).

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