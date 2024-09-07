Шість головних новин України та світу на 21:00 7 вересня
- Уламки російського "шахеда" впали біля будівлі Верховної Ради – фото. Після нічної атаки "шахедів" біля будівлі Верховної Ради виявили уламки збитого безпілотника. Про це повідомили у пресслужбі парламенту (детальніше).
- Курська операція викликала питання в еліт РФ щодо сенсу війни – глави розвідок США і Британії. Наступ українських військ у Курській області порушив наратив війни російського диктатора Володимира Путіна та викликав запитання серед російської еліти щодо сенсу війни. Про це на заході Financial Times Weekend у Лондоні 7 вересня заявили директор ЦРУ Вільям Бернс і керівник британської розвідки MI6 Річард Мур (детальніше).
- Пожежу на складі боєприпасів у Воронезькій області влаштували дрони СБУ – джерело. Пожежу та детонацію на складі боєприпасів і техніки у Воронезькій області спричинили безпілотники Служби безпеки України. Про це LIGA.net розповів поінформований співрозмовник у правоохоронних органах (детальніше).
- Спецоперація "До зірок": з ресурсів РФ видалені дані та з'явилися вітання до Дня ГУР – фото. Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони до Дня воєнної розвідки України провели спецоперацію "До зірок", уразивши російські об’єкти інформаційної інфраструктури та інтернет-ресурси. На низці сайтів з’явилися листівки з привітанням українських розвідників, повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі (детальніше).
- МЗС відреагувало на можливе передання Росії ракет з Ірану. Попередило про "руйнівні наслідки". На тлі повідомлень про можливе передавання Росії іранських балістичних ракет Міністерство закордонних справ України закликало світових лідерів посилити тиск на Москву та Тегеран (детальніше).
- Зеленський сподівається знайти ключ хоча б до однієї країни в питанні далекобійних ударів по РФ. У питанні дозволу бити далекобійною зброєю Заходу по військових цілях у РФ консенсусу поки що немає, але важливо знайти підхід хоча б до однієї з держав. Про це президент Володимир Зеленський сказав у коментарі журналістам телемарафону (детальніше).
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