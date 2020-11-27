Шмыгаль предложил Раде увольнять главу НАБУ – Сытника это не коснется
27.11.2020, 17:31
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду законопроект №4437 о передаче полномочий по увольнению директора Национального антикоррупционного бюро парламенту страны.
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В документе отмечается, что действующий глава НАБУ Артем Сытник будет оставаться в своей должности вплоть до момента назначения нового руководителя ведомства.
Проект закона уже направлен на рассмотрение в комитет ВР.
- 28 августа 2020 года Конституционный суд признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным. При этом, один из судей КСУ отметил, что действия Артема Сытника на должности главы бюро были законными.
- 26 октября Окружной админсуд Киева принял решение удалить из госреестра информацию о Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро. Там заявили, что те, кто продолжают считать Сытника главой НАБУ, нарушают закон.
- 19 ноября Зеленский дал гарантию послам G7, что Сытник будет оставаться в должности.
- Вчера, 26 ноября, Кабмин поддержал этот законопроект.
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