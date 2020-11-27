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Шмыгаль предложил Раде увольнять главу НАБУ – Сытника это не коснется

27.11.2020, 17:31
Шмыгаль предложил Раде увольнять главу НАБУ – Сытника это не коснется - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду законопроект №4437 о передаче полномочий по увольнению директора Национального антикоррупционного бюро парламенту страны. 

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В документе отмечается, что действующий глава НАБУ Артем Сытник будет оставаться в своей должности вплоть до момента назначения нового руководителя ведомства. 

Проект закона уже направлен на рассмотрение в комитет ВР. 

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Станислав Стороженко
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