Шмыгаль предложил Раде увольнять главу НАБУ – Сытника это не коснется

Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду законопроект №4437 о передаче полномочий по увольнению директора Национального антикоррупционного бюро парламенту страны.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

В документе отмечается, что действующий глава НАБУ Артем Сытник будет оставаться в своей должности вплоть до момента назначения нового руководителя ведомства.

Проект закона уже направлен на рассмотрение в комитет ВР.

Читайте также: Конституционный кризис | Рада получила законопроект Зеленского о возврате ответственности за ложь в декларациях

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.