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Шмыгаль привез в Ватикан формулу Зеленского и показал папе римскому снимки из Бучи: фото

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 14:39
Шмыгаль привез в Ватикан формулу Зеленского и показал папе римскому снимки из Бучи: фото - Фото
Франциск и Денис Шмыгаль (Фото: EPA)

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с папой римским Франциском в Ватикане и передал ему альбом со снимками преступлений России в Буче и Бородянке. 

По его словам, Украина ценит усилия Франциска, который пытается закончить войну и считает, что лучший путь к миру — это формула президента Владимира Зеленского

"Надеемся, Ватикан присоединится к ее реализации, в частности, к процессу возвращения пленных и депортированных, восстановлению справедливости и фиксации окончания войны", — заявил премьер.

Он отметил, что передал понтифику фотоальбом о преступлениях россиян в Буче, Бородянке и других украинских городах. 

"Этот альбом наглядно демонстрирует ненависть и жестокость агрессора, которые он принес на украинские земли. Поблагодарил за гуманитарную помощь, а также лечение в ватиканском госпитале украинских детей, пострадавших от российской агрессии", — сказал Шмыгаль.

Глава правительства пригласил Франциска в Украину и выразил надежду, что Ватикан использует свое влияние, чтобы вернуть мир на украинские земли. 

Читайте также: Папа римский хочет посетить Киев, но условий для визита еще не возникло — Ватикан

Дмитро Гриниченко
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война Ватикан Папа римский франциск Денис Шмыгаль
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