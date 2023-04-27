Шмыгаль привез в Ватикан формулу Зеленского и показал папе римскому снимки из Бучи: фото

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с папой римским Франциском в Ватикане и передал ему альбом со снимками преступлений России в Буче и Бородянке.

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По его словам, Украина ценит усилия Франциска, который пытается закончить войну и считает, что лучший путь к миру — это формула президента Владимира Зеленского.

"Надеемся, Ватикан присоединится к ее реализации, в частности, к процессу возвращения пленных и депортированных, восстановлению справедливости и фиксации окончания войны", — заявил премьер.

Он отметил, что передал понтифику фотоальбом о преступлениях россиян в Буче, Бородянке и других украинских городах.

"Этот альбом наглядно демонстрирует ненависть и жестокость агрессора, которые он принес на украинские земли. Поблагодарил за гуманитарную помощь, а также лечение в ватиканском госпитале украинских детей, пострадавших от российской агрессии", — сказал Шмыгаль.

Глава правительства пригласил Франциска в Украину и выразил надежду, что Ватикан использует свое влияние, чтобы вернуть мир на украинские земли.

В начале октября 2022 года Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".

16 ноября во время воскресной мессы Франциск заявил, что просит Бога поторопиться с прекращением войны в Украине.

Позже он дал понять, что осуждает российского диктатора Владимира Путина как виновника, развязавшего войну в Украине, хотя и не говорит этого прямо.

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Дмитро Гриниченко

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