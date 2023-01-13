Шольц раздражен давлением из-за танков Leopard. В его партии растет недовольство — Spiegel

Канцлер Германии Олаф Шольц раздражен дискуссией и давлением на правительство ФРГ по поводу передачи танков Leopard 2 Украине, а в его Социал-демократической партии наоборот растет недовольство по этому вопросу. Об этом сообщает Spiegel.

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Издание пишет, что на закрытом заседании группы депутатов СДПГ 13 января Шольц яростно отстаивал свою позицию по поводу передачи Leopard Украине и жаловался на то, что в этом вопросе все "слишком перегрето".

Отмечается, что у некоторых депутатов растет нетерпение в вопросе Leopard из-за изменения стратегии некоторых стран-партнеров.

По словам депутата Майкла Рота, военная ситуация в Украине меняется ежедневно, а поэтому надо быстрее принимать решения насчет поставок вооружений.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин планирует новые наступления, а поэтому Западу необходимо объединиться и поставлять Украине танки западного образца.

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Член СДПГ Андреас Шварц также призвал ускорить поставки танков на следующей неделе в координации с союзниками.

"В промышленности достаточно Leopard. Нам не нужно ничего отнимать у Бундесвера. Мы должны подготовиться к этому шагу и объявить об этом вместе с нашими партнерами на конференции Рамштайн. Мы должны сделать это, если хотим, чтобы Украина выиграла войну", — сказал политик.

Шольц же сказал депутатам, что он раздражен тем, что дискуссию насчет танков в Германии используют для нападок на его правительство. Он попросил однопартийцев "не волноваться" и заявил, что будет продолжать действовать "согласованно". Также канцлер раскритиковал дискуссию в СМИ насчет передачи танков.

12 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard. 13 января спикер правительства ФРГ Кристиан Хоффманн сказала, что Германия не отказывает в передаче танков Leopard Украине из Польши, но пока не получила официального запроса от Варшавы.

СПРАВКА. Польша имеет на вооружении своей армии более 240 танков Leopard немецкого производства. Для передачи Leopard Украине необходимо разрешение правительства канцлера Шольца, так как ФРГ является страной-производителем.

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Дмитро Гриниченко

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