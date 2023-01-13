Шольц раздражен давлением из-за танков Leopard. В его партии растет недовольство — Spiegel
Канцлер Германии Олаф Шольц раздражен дискуссией и давлением на правительство ФРГ по поводу передачи танков Leopard 2 Украине, а в его Социал-демократической партии наоборот растет недовольство по этому вопросу. Об этом сообщает Spiegel.
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Издание пишет, что на закрытом заседании группы депутатов СДПГ 13 января Шольц яростно отстаивал свою позицию по поводу передачи Leopard Украине и жаловался на то, что в этом вопросе все "слишком перегрето".
Отмечается, что у некоторых депутатов растет нетерпение в вопросе Leopard из-за изменения стратегии некоторых стран-партнеров.
По словам депутата Майкла Рота, военная ситуация в Украине меняется ежедневно, а поэтому надо быстрее принимать решения насчет поставок вооружений.
Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин планирует новые наступления, а поэтому Западу необходимо объединиться и поставлять Украине танки западного образца.
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Член СДПГ Андреас Шварц также призвал ускорить поставки танков на следующей неделе в координации с союзниками.
"В промышленности достаточно Leopard. Нам не нужно ничего отнимать у Бундесвера. Мы должны подготовиться к этому шагу и объявить об этом вместе с нашими партнерами на конференции Рамштайн. Мы должны сделать это, если хотим, чтобы Украина выиграла войну", — сказал политик.
Шольц же сказал депутатам, что он раздражен тем, что дискуссию насчет танков в Германии используют для нападок на его правительство. Он попросил однопартийцев "не волноваться" и заявил, что будет продолжать действовать "согласованно". Также канцлер раскритиковал дискуссию в СМИ насчет передачи танков.
12 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard. 13 января спикер правительства ФРГ Кристиан Хоффманн сказала, что Германия не отказывает в передаче танков Leopard Украине из Польши, но пока не получила официального запроса от Варшавы.
- Также планы о передаче Украине боевых танков подтвердили в Великобритании.
- Берлин то не исключает поставок Украине Leopard, то говорит, что сейчас не планирует давать эти танки. 12 января в правительстве Германии заявили, что пока не получали конкретных запросов на разрешение поставлять Украине Leopard.
- Германия не должна мешать другим странам передавать Leopard Украине — вице-канцлер ФРГ
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