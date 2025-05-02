Сибига о "перемирии" с РФ: Мы свидетели новой гибридной тактики манипуляций Кремля

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал предложения о "Пасхальном" и "парадном" перемирии со стороны России "новой гибридной тактикой манипуляций Кремля". Об этом он заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает пресс-служба ведомства.

"Сейчас мы являемся свидетелями новой гибридной тактики манипуляций Кремля, когда нам подсовывают то Пасхальное, то парадное перемирие", – сказал он.

По словам Сибиги, в мире растет понимание, что "все это просто манипуляции и откровенное издевательство России над мирными усилиями США и других партнеров". Глава украинского МИД в очередной раз подчеркнул, что пора усиливать давление на Москву ради принуждения ее к миру.

"Военное сдерживание и экономическое давление способны это сделать и сделать невозможным расширение агрессии. Украина четко и последовательно выступает за безоговорочное и всеобъемлющее прекращение огня на суше, море, в воздухе. По меньшей мере на 30 дней. Мы готовы", – подытожил министр.

19 апреля 2025 года Путин объявил "Пасхальное перемирие" на 30 часов. Президент Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями", но согласился при реальном прекращении огня Россией.

После введения "Пасхального перемирия" Россия и дальше атаковала, но боев стало меньше. По всей Украине в это время не было воздушных тревог, а войска РФ инсценировали удары по временно оккупированному Донецку, чтобы обвинить Украину в нарушении перемирия.

28 апреля Путин объявил о "перемирии" на дне 80-летия Дня победы с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.