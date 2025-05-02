Сибіга про "перемир'я" з боку РФ: Ми є свідками нової гібридної тактики маніпуляцій Кремля

Глава МЗС заявив, що у світі зростає розуміння, що запропоновані Росією "перемир'я" є маніпуляціями

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав пропозиції про "Великоднє" та "парадне" перемир'я з боку Росії "новою гібридною тактикою маніпуляцій Кремля". Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає пресслужба відомства.

"Зараз ми є свідками нової гібридної тактики маніпуляцій Кремля, коли нам підсовують то Великоднє, то парадне перемир’я", – сказав він.

За словами Сибіги, у світі зростає розуміння, що "все це є просто маніпуляціями та відвертим знущанням Росії з мирних зусиль США та інших партнерів". Глава українського МЗС укотре наголосив, що час посилювати тиск на Москву заради примусу її до миру.

"Військове стримування та економічний тиск здатні це зробити та унеможливити розширення агресії. Україна чітко і послідовно виступає за беззастережне та всеосяжне припинення вогню на суші, морі, в повітрі. Щонайменше на 30 днів. Ми готові", – підсумував міністр.

19 квітня 2025 року Путін оголосив "Великоднє перемир'я" на 30 годин. Президент Зеленський назвав це "черговою спробою пограти з життями", але погодився за умови реального припинення вогню Росією.

Після введення "Великоднього перемир'я" Росія й надалі атакувала, але боїв поменшало. По всій Україні в цей час не було повітряних тривог, натомість війська РФ інсценували удари по тимчасово окупованому Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні перемир'я.

28 квітня Путін оголосив про "перемир'я" на дні 80-ї річниці Дня перемоги з 00:00 з 7 на 8 травня до 00:00 з 10 на 11 травня.