Силы обороны уничтожили 17 из 24 дронов Shahed, но есть попадания – Воздушные силы

В ночь на 20 сентября российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Силам обороны удалось уничтожить 17 из 24 "шахедов", но есть попадание в предприятие в Полтавской области, сообщили Воздушные силы.

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Оккупанты запустили несколько групп БПЛА, предварительно, около 24, с юго-восточного и северного направлений, отмечает ведомство.

"В результате боевой работы 17 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей", – пишут Воздушные силы.

Для отражения удара защитники применили зенитные ракетные войска, истребительную авиацию Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны и другие средства поражения.

В результате атаки несколько попаданий в нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области, из-за чего работа предприятия временно остановлена, отметило ведомство.

Над ликвидацией последствий атаки работают соответствующие службы.

Ранее стало известно, что оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

За сутки Силы обороны ликвидировали 520 оккупантов, уничтожили 34 артиллерийские системы и 24 единицы бронетехники.

Генштаб сообщил, что Российские оккупанты наступают в районах Бахмута, Донецка и Работино, ВСУ продолжают атаковать на востоке и юге.

Главком Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шаптало провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Ореховском направлении – видео.

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