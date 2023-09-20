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Сили оборони знищили 17 з 24 дронів Shahed, але є влучання – Повітряні сили

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 08:42
Сили оборони знищили 17 з 24 дронів Shahed, але є влучання – Повітряні сили - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Скриншот з відео)

У ніч проти 20 вересня російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Силам оборони вдалося знищити 17 з 24 "шахедів", але є влучання у підприємство на Полтавщині, повідомили Повітряні сили.

Окупанти запустили кілька груп БПЛА, попередньо, близько 24, з південно-східного та північного напрямків, зазначає відомство.

"В результаті бойової роботи 17 "шахедів" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей", – пишуть Повітряні сили.

Для відбиття удару захисники застосували зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони та інші засоби ураження.

Унаслідок атаки є кілька влучань у нафтопереробний завод на Полтавщині, через що роботу підприємства тимчасово зупинено, зазначило відомство.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють відповідні служби.

Раніше стало відомо, що окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136 Кременчуцький нафтопереробний завод.

Інфографіка: Повітряні сили
  • За добу Сили оборони ліквідували 520 окупантів, знищили 34 артилерійські системи та 24 одиниці бронетехніки.
  • Генштаб повідомив, що Російські окупанти наступають у районах Бахмута, Донецька та Роботиного, ЗСУ продовжують атакувати на сході та півдні.
  • Головком Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч із командувачами та командирами оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" на Оріхівському напрямку — відео.

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Артем Джеріпа
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війнаатакаповітряні силиShahedшахед
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