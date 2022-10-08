Силы обороны уничтожили понтонную переправу оккупантов и два вертолета – Генштаб

Вооруженные Силы Украины уничтожили еще одну понтонную переправу российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ утром 8 октября.

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Как отмечается, Силы обороны продолжают держать под огневым контролем объекты логистики противника и артерии их снабжения.

За прошедшие сутки уничтожена еще одна понтонная переправа оккупантов, подтверждена информация об уничтожении складов с боеприпасами врага 5 октября вблизи населенного пункта Конские Раздоры.

В районах Пологов и Токмака Запорожской области в результате обстрелов подразделениями Сил обороны враг потерял около 85 человек ранеными. Информация о погибших уточняется.

Авиация Сил обороны нанесла 30 ударов. Подтверждено поражение 24 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов оккупантов.

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили два вражеских вертолета.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два района огневых позиций артиллерии, радиолокационную станцию ​​и комплекс радиоэлектронной борьбы противника.

Силы обороны отразили атаки российских военных в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Озеряновка, Зайцево, Одрадовка, Андреевка, Першотравневе, Красногоровка, Веселое, Каменка, Поремога, Невельское, Новомихайловка.

Украинские военные наступают сразу на нескольких направлениях. Идет движение на Сватово Луганской области, освобождены ряд населенных пунктов на юге.

Министр обороны Резников показал карту осеннего контрнаступления ВСУ на юге и востоке.

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Наталія Медведєва

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