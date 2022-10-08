UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Силы обороны уничтожили понтонную переправу оккупантов и два вертолета – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2022, 07:35
Силы обороны уничтожили понтонную переправу оккупантов и два вертолета – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины уничтожили еще одну понтонную переправу российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ утром 8 октября.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, Силы обороны продолжают держать под огневым контролем объекты логистики противника и артерии их снабжения.

За прошедшие сутки уничтожена еще одна понтонная переправа оккупантов, подтверждена информация об уничтожении складов с боеприпасами врага 5 октября вблизи населенного пункта Конские Раздоры.

В районах Пологов и Токмака Запорожской области в результате обстрелов подразделениями Сил обороны враг потерял около 85 человек ранеными. Информация о погибших уточняется.

Авиация Сил обороны нанесла 30 ударов. Подтверждено поражение 24 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов оккупантов.

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили два вражеских вертолета.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два района огневых позиций артиллерии, радиолокационную станцию ​​и комплекс радиоэлектронной борьбы противника.

Силы обороны отразили атаки российских военных в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Озеряновка, Зайцево, Одрадовка, Андреевка, Першотравневе, Красногоровка, Веселое, Каменка, Поремога, Невельское, Новомихайловка.

Читайте также: ВСУ освободили от армии РФ Макеевку Луганской области

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сводка генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 