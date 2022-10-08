Силы обороны уничтожили понтонную переправу оккупантов и два вертолета – Генштаб
Вооруженные Силы Украины уничтожили еще одну понтонную переправу российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ утром 8 октября.
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Как отмечается, Силы обороны продолжают держать под огневым контролем объекты логистики противника и артерии их снабжения.
За прошедшие сутки уничтожена еще одна понтонная переправа оккупантов, подтверждена информация об уничтожении складов с боеприпасами врага 5 октября вблизи населенного пункта Конские Раздоры.
В районах Пологов и Токмака Запорожской области в результате обстрелов подразделениями Сил обороны враг потерял около 85 человек ранеными. Информация о погибших уточняется.
Авиация Сил обороны нанесла 30 ударов. Подтверждено поражение 24 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов оккупантов.
Подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили два вражеских вертолета.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два района огневых позиций артиллерии, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронной борьбы противника.
Силы обороны отразили атаки российских военных в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Озеряновка, Зайцево, Одрадовка, Андреевка, Першотравневе, Красногоровка, Веселое, Каменка, Поремога, Невельское, Новомихайловка.
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