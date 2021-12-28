Администрация Дуды: Ситуация на границе Украины – серьезная, не исключаем любых событий

В Кабинете президента Польши Анджея Дуды назвали серьезной ситуацию на границе России с Украиной и не исключают любого развития событий. Об этом заявил Третьему каналу Польского Радио глава кабинета Дуды Павел Шрот.

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Он отметил, что Дуда получает информацию о ситуации на украинско-российской границе как от польских спецслужб, так и от союзников.

"Сейчас мы не исключаем ни одного варианта. Ситуация серьезная. Мы тесно сотрудничаем с Украиной", – сказал Шрот.

Чиновник напомнил, что недавно Дуда встречался с президентом Владимиром Зеленским в формате Люблинского треугольника. Это не последние контакты, которые состоятся в ближайшее время, добавил Шрот.

Он также подчеркнул: Дуда очень поддерживает Украину, когда речь идет о сохранении ее суверенитета, территориальной целостности и демократического устройства.

Дуда ранее на пресс-конференции Люблинского треугольника призвал западные страны отбросить требования России, в частности о нерасширении НАТО на восток. Президент Польши сравнил РФ с грабителем домов.

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Марк Сировой

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