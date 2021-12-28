Администрация Дуды: Ситуация на границе Украины – серьезная, не исключаем любых событий
В Кабинете президента Польши Анджея Дуды назвали серьезной ситуацию на границе России с Украиной и не исключают любого развития событий. Об этом заявил Третьему каналу Польского Радио глава кабинета Дуды Павел Шрот.
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Он отметил, что Дуда получает информацию о ситуации на украинско-российской границе как от польских спецслужб, так и от союзников.
"Сейчас мы не исключаем ни одного варианта. Ситуация серьезная. Мы тесно сотрудничаем с Украиной", – сказал Шрот.
Чиновник напомнил, что недавно Дуда встречался с президентом Владимиром Зеленским в формате Люблинского треугольника. Это не последние контакты, которые состоятся в ближайшее время, добавил Шрот.
Он также подчеркнул: Дуда очень поддерживает Украину, когда речь идет о сохранении ее суверенитета, территориальной целостности и демократического устройства.
Дуда ранее на пресс-конференции Люблинского треугольника призвал западные страны отбросить требования России, в частности о нерасширении НАТО на восток. Президент Польши сравнил РФ с грабителем домов.
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
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