Скандальное видео с Трухиным. У генпрокурора обвинили патрульных в непередаче записи – УП

Офис генпрокурора утверждает, что Национальная полиция запросила у патрульных записи с места ДТП с народным депутатом фракции Слуги народа Александром Трухиным через два дня после инцидента, но видео якобы не сохранилось. Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос УП.

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"Согласно письменному ответу Управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции на запросы органа досудебного расследования, видеозаписи с нагрудных регистраторов работников полиции, которые были на месте указанного происшествия, не сохранились. Поэтому запись с боди-камеры Петрика не могла быть приобщена к материалам уголовного производства", – приводит УП цитату из ответа ОГП.

По информации прокуратуры, запросы по истребованию записей с боди-камер сотрудников полиции были инициативно направлены в Управление патрульной полиции Киева следователями Нацполиции 25 августа 2021 года, а следователями ДБР – 03 сентября 2021-го.

"На указанные запросы получены письменные ответы об отсутствии таких записей", – говорится в ответе ОГП.

В Офисе генпрокурора сообщили, что 30 августа судья наложил арест на автомобиль Audi-A8, который участвовал в ДТП.

В ответе на запрос сказано, что орган досудебного расследования изъял смывы, микрослои и вещества, в том числе с подушек безопасности этого авто, а 8 сентября назначили ДНК-экспертизу, чтобы узнать, кто действительно был за рулем.

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Наталия Медведева

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