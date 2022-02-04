Скандальное видео с Трухиным. У генпрокурора обвинили патрульных в непередаче записи – УП
Офис генпрокурора утверждает, что Национальная полиция запросила у патрульных записи с места ДТП с народным депутатом фракции Слуги народа Александром Трухиным через два дня после инцидента, но видео якобы не сохранилось. Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос УП.
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"Согласно письменному ответу Управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции на запросы органа досудебного расследования, видеозаписи с нагрудных регистраторов работников полиции, которые были на месте указанного происшествия, не сохранились. Поэтому запись с боди-камеры Петрика не могла быть приобщена к материалам уголовного производства", – приводит УП цитату из ответа ОГП.
По информации прокуратуры, запросы по истребованию записей с боди-камер сотрудников полиции были инициативно направлены в Управление патрульной полиции Киева следователями Нацполиции 25 августа 2021 года, а следователями ДБР – 03 сентября 2021-го.
"На указанные запросы получены письменные ответы об отсутствии таких записей", – говорится в ответе ОГП.
В Офисе генпрокурора сообщили, что 30 августа судья наложил арест на автомобиль Audi-A8, который участвовал в ДТП.
В ответе на запрос сказано, что орган досудебного расследования изъял смывы, микрослои и вещества, в том числе с подушек безопасности этого авто, а 8 сентября назначили ДНК-экспертизу, чтобы узнать, кто действительно был за рулем.
- 23 августа 2021-го автомобиль Audi с Трухиным врезался в Ford, который затем протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
- После инцидента ряд СМИ удалили публикации о ДТП. Сам нардеп не отвечал, был ли за рулем. Руководство фракции и партии СН отказывалось комментировать аварию.
- 1 февраля УП опубликовала видео, снятое на месте ДТП. На нем Трухин хочет уйти с места аварии, предлагает патрульным "150 000" и утверждает, что не был за рулем.
- После этого Арахамия заявил, что Трухину не место во фракции, глава СН Елена Шуляк исключила его из партии, Зеленский поддержал. Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила открыть дело о попытке дать взятку. В ГБР заявили, что у них не было видео патрульных.
- Сам Трухин сказал, что ему стыдно, и заявил о готовности сложить депутатский мандат в том случае, если того будут требовать ситуация и команда СН.
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