"Слуга" Копытин отрицает обвинения от Тимошенко
Народный депутат от Слуги народа Игорь Копытин опроверг обвинения от главы фракции Родина Юлии Тимошенко, которую антикоррупционные органы подозревают в предложении взяток другим народным депутатам. Такое сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.
"В информационном пространстве в эти дни распространяется ряд заявлений, предположений и упреков в мой адрес, которые не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких подтвержденных фактов. Меня пытаются втянуть в политические интерпретации процессуальных действий и событий, к которым я не имею никакого отношения", - написал Копытин.
Среди прочего, нардеп заявил, что "не участвует в политических играх" и не комментирует действия правоохранителей.
Нардеп не называет Тимошенко напрямую, но ранее именно она делала заявления насчет него.
Во время заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 16 января, политик заявила, что Копытин вместе с Национальным антикоррупционным бюро якобы "скомпилировали" записи прослушивания с ней.
Тимошенко утверждает, что избранник сотрудничает с ведомством, чтобы избежать уголовной ответственности. В то же время именно НАБУ она обвиняет в выполнении "политического заказа по дискредитации" ее как депутата.
В то же время судья ВАКС отказал защите Тимошенко в ходатайстве о допросе Копытина.
На этом же заседании суд избирал Тимошенко меру пресечения - назначил ей около 33 млн грн залога. Ранее политик утверждала, что у нее заблокированы счета.
- НАБУ и САП объявили Тимошенко подозрение в предложении взяток нардепам из других фракций за голосование. В частности, правоохранители опубликовали "прослушка"как утверждается, с политикой. Она же называет это "политическим заказом" против нее.
- Перед этим собеседник LIGA.net из "слуг", комментируя то, что Рада не смогла с первого раза принять новые назначения министров, утверждал, что благодаря своему голосованию Батькивщина хотела получить от СН какие-то кадровые назначения.
- После объявления подозрения Тимошенко, собеседник LIGA.net во фракции СН заявил, что эта ситуация не повлечет кризиса в Раде, и что "слуги" уже давно не имели достаточного количества голосов для принятия решений.
Комментарии (0)