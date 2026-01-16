"Слуга" Копытин отрицает обвинения от Тимошенко

Глава Батькивщины заявила, что нардеп якобы сотрудничает с НАБУ против нее. Тот отреагировал

Игорь Копытин (Фото: Facebook нардепа)

Народный депутат от Слуги народа Игорь Копытин опроверг обвинения от главы фракции Родина Юлии Тимошенко, которую антикоррупционные органы подозревают в предложении взяток другим народным депутатам. Такое сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

"В информационном пространстве в эти дни распространяется ряд заявлений, предположений и упреков в мой адрес, которые не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких подтвержденных фактов. Меня пытаются втянуть в политические интерпретации процессуальных действий и событий, к которым я не имею никакого отношения", - написал Копытин.

Среди прочего, нардеп заявил, что "не участвует в политических играх" и не комментирует действия правоохранителей.

Нардеп не называет Тимошенко напрямую, но ранее именно она делала заявления насчет него.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 16 января, политик заявила, что Копытин вместе с Национальным антикоррупционным бюро якобы "скомпилировали" записи прослушивания с ней.

Тимошенко утверждает, что избранник сотрудничает с ведомством, чтобы избежать уголовной ответственности. В то же время именно НАБУ она обвиняет в выполнении "политического заказа по дискредитации" ее как депутата.

В то же время судья ВАКС отказал защите Тимошенко в ходатайстве о допросе Копытина.

На этом же заседании суд избирал Тимошенко меру пресечения - назначил ей около 33 млн грн залога. Ранее политик утверждала, что у нее заблокированы счета.