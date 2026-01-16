"Слуга" Копитін заперечив звинувачення від Тимошенко
Народний депутат від Слуги народу Ігор Копитін заперечив звинувачення від глави фракції Батьківщина Юлії Тимошенко, яку антикорупційні органи підозрюють у пропозиції хабарів іншим народним депутатам. Такий допис він опублікував у своєму Telegram-каналі.
"В інформаційному просторі цими днями поширюється низка заяв, припущень та закидів на мою адресу, які не відповідають дійсності та не мають під собою жодних підтверджених фактів. Мене намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій і подій, до яких я не маю жодного відношення", – написав Копитін.
З-поміж іншого нардеп заявив, що "не бере участі в політичних іграх" та не коментує дії правоохоронців.
Нардеп не називає Тимошенко напряму, але раніше саме вона робила заяви щодо нього.
Під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 16 січня політикиня заявила, що Копитін разом із Національним антикорупційним бюро нібито "скомпілювали" записи прослуховування з нею.
Тимошенко стверджує, що обранець співпрацює з відомством, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Водночас саме НАБУ вона звинувачує у виконанні "політичного замовлення щодо дискредитації" неї як депутатки.
Водночас суддя ВАКС відмовив захисту Тимошенко у клопотанні про допит Копитіна.
На цьому ж засіданні суд обирав Тимошенко запобіжний захід – призначив їй близько 33 млн грн застави. Раніше політикиня стверджувала, що у неї заблоковано рахунки.
- НАБУ і САП оголосили Тимошенко підозру у пропозиції хабарів нардепам з інших фракцій за голосування. Зокрема, правоохоронці опублікували "прослушку", як стверджується, з політикинею. Вона ж називає це "політичним замовленням" проти неї.
- Перед цим співрозмовник LIGA.net зі "слуг", коментуючи те, що Рада не змогла з першого разу ухвалити нові призначення міністрів, стверджував, що завдяки своїм голосуванням Батьківщина хотіла отримати від СН якісь кадрові призначення.
- Після оголошення підозри Тимошенко співрозмовник LIGA.net у фракції СН заявив, що ця ситуація не спричинить кризи у Раді й що "слуги" вже давно не мали достатньої кількості голосів для ухвалення рішень.
