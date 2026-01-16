"Слуга" Копитін заперечив звинувачення від Тимошенко

Глава Батьківщини заявила, що нардеп нібито співпрацює з НАБУ проти неї. Той відреагував

Ігор Копитін (Фото: Facebook нардепа)

Народний депутат від Слуги народу Ігор Копитін заперечив звинувачення від глави фракції Батьківщина Юлії Тимошенко, яку антикорупційні органи підозрюють у пропозиції хабарів іншим народним депутатам. Такий допис він опублікував у своєму Telegram-каналі.

"В інформаційному просторі цими днями поширюється низка заяв, припущень та закидів на мою адресу, які не відповідають дійсності та не мають під собою жодних підтверджених фактів. Мене намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій і подій, до яких я не маю жодного відношення", – написав Копитін.

З-поміж іншого нардеп заявив, що "не бере участі в політичних іграх" та не коментує дії правоохоронців.

Нардеп не називає Тимошенко напряму, але раніше саме вона робила заяви щодо нього.

Під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 16 січня політикиня заявила, що Копитін разом із Національним антикорупційним бюро нібито "скомпілювали" записи прослуховування з нею.

Тимошенко стверджує, що обранець співпрацює з відомством, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Водночас саме НАБУ вона звинувачує у виконанні "політичного замовлення щодо дискредитації" неї як депутатки.

Водночас суддя ВАКС відмовив захисту Тимошенко у клопотанні про допит Копитіна.

На цьому ж засіданні суд обирав Тимошенко запобіжний захід – призначив їй близько 33 млн грн застави. Раніше політикиня стверджувала, що у неї заблоковано рахунки.