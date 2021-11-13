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Слуга народа не будет пытаться лишить Разумкова мандата на съезде – Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2021, 07:46
Слуга народа не будет пытаться лишить Разумкова мандата на съезде – Арахамия - Фото
Давид Арахамия (скриншот видео Украина 24, YouTube)

Слуга народа не будет пытаться лишить мандата экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова на съезде партии, который состоится в понедельник, 15 ноября. Об этом заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера глава фракции Слуги народа Давид Арахамия.

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"У нас действительно будет съезд, но такого вопроса (лишения мандата Разумкова, – ред.) на нем нет… Он – обычный депутат. Пусть доказывает своим избирателям, что он – эффективный депутат", – сказал Арахамия.

Арахамия также прокомментировал создание Разумковым межфракционного объединения Разумная политика, куда вошли ряд нардепов Слуги народа.

"У нас 125 таких межфракционных объединений. Это не депутатская группа. Насколько мне известно, депутаты уже начали выходить из этого МФО. Это просто обычный процесс", – сказал он.

Арахамия также не считает создание МФО шагом Разумкова в самостоятельную политику. По его мнению, самостоятельным шагом было бы сдать мандат и пойти на выборы.

Глава СН говорит, что не планируются санкции к "слугам", которые вошли в МФО Разумкова.

"Какие санкции? У нас депутат часто может в 10, 20, 30 МФО состоять. Я сам являюсь членом пяти или шести МФО. Это вообще не проблема", – добавил Арахамия.  

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Марк Сировой
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Давид Арахамия Дмитрий Разумков мандат Слуга народа съезд
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