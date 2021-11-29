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"Слуги" не знают, является ли сейчас Разумков членом партии – не могут найти его заявление

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 10:49
Елена Шуляк (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Слуге народа не знают, является ли на данный момент экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков членом партии, так как не могут найти его заявление о вступлении. Об этом сказала глава СН Елена Шуляк в интервью LB.ua.

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Отвечая на вопрос о том, является ли сегодня Разумков членом партии Слуга народа, Шуляк сказала, что ей "все еще непонятно", так как пока что "слуги" не могут найти его заявление. Она уточнила, что речь идет о заявлении о вступлении в партию – заявления о выходе не было.

"Если он был главой партии, нужно хотя бы заявление на вступление. Пока мы не можем его найти. Но думаю, что разобраться с этим – вопрос времени", – сказала Шуляк.

По словам главы СН, партийных билетов в бумажном виде у "слуг" нет, и она не знает выхода из сложившейся ситуации.

"Только вхожу в курс дел, в дальнейшем будет их аудит (членов партии, – ред.), а уже после этого – ряд решений", – сказала Шуляк.

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Также Шуляк считает, что нужно спросить у Разумкова, считает ли он себя членом фракции в парламенте.

"Я смотрела, как подписаны члены МФО: в графе "Членство во фракции" у Разумкова написано "01". "Ноль один" – это его номер по списку. Человек сам не указал, он член фракции или внефракционный", – заявила Шуляк.

"Слуги" не знают, является ли сейчас Разумков членом партии – не могут найти его заявление

Она также добавила, что на съезде СН не обсуждался вопрос лишения мандата Разумкова, хотя были заявления "от разных людей" на телеэфирах о таких планах. Шуляк считает, что "кому-то было выгодно раздувать этот скандал, чтобы придать ему значимость".

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Оксана Житнюк
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Слуга народа елена шуляк МФО Дмитрий Разумков
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