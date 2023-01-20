Спикер Сунака: Отдельные страны должны принять решение по танкам Leopard 2 для Украины

Спикер премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что отдельные страны должны принять решение по поставкам танков Leopard 2 Украине. Об этом он сказал 20 января, цитирует его канал Sky News.

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По его словам, отдельные государства должны принять решение о танках для Украины, но Британия будет поощрять их делать больше.

На вопрос, должна ли Германия направить танки Украине, пресс-секретарь Сунака ответил, что в конечном итоге это зависит от отдельных стран.

"Правительство Великобритании будет поощрять их к увеличению помощи. Министр обороны по-прежнему привержен поддержке Украины", — заявил он.

18 января сообщалось, что Шольц якобы готов поставить Украине танки Leopard при условии, что США передадут Украине американские танки Abrams.

На встрече Рамштайн несколько стран объявят об отправке Украине "сотен бронемашин", в том числе танков Leopard, сказал 19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Новый министр обороны Германии Борис Писториус не считает, что решение о поставках Украине танков Leopard как-то связано с поставками танков Abrams от США.

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Дмитро Гриниченко

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