Спикер Сунака: Отдельные страны должны принять решение по танкам Leopard 2 для Украины
Спикер премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что отдельные страны должны принять решение по поставкам танков Leopard 2 Украине. Об этом он сказал 20 января, цитирует его канал Sky News.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, отдельные государства должны принять решение о танках для Украины, но Британия будет поощрять их делать больше.
На вопрос, должна ли Германия направить танки Украине, пресс-секретарь Сунака ответил, что в конечном итоге это зависит от отдельных стран.
"Правительство Великобритании будет поощрять их к увеличению помощи. Министр обороны по-прежнему привержен поддержке Украины", — заявил он.
- 18 января сообщалось, что Шольц якобы готов поставить Украине танки Leopard при условии, что США передадут Украине американские танки Abrams.
- На встрече Рамштайн несколько стран объявят об отправке Украине "сотен бронемашин", в том числе танков Leopard, сказал 19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
- Новый министр обороны Германии Борис Писториус не считает, что решение о поставках Украине танков Leopard как-то связано с поставками танков Abrams от США.
Смотрите также: В ожидании Рамштайна. Получит ли Украина западные танки – видео LIGA.net
Комментарии