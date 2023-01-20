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Спикер Сунака: Отдельные страны должны принять решение по танкам Leopard 2 для Украины

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 15:48
Спикер Сунака: Отдельные страны должны принять решение по танкам Leopard 2 для Украины - Фото
Риши Сунак (Фото: EPA)

Спикер премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что отдельные страны должны принять решение по поставкам танков Leopard 2 Украине. Об этом он сказал 20 января, цитирует его канал Sky News.

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По его словам, отдельные государства должны принять решение о танках для Украины, но Британия будет поощрять их делать больше.

На вопрос, должна ли Германия направить танки Украине, пресс-секретарь Сунака ответил, что в конечном итоге это зависит от отдельных стран.

"Правительство Великобритании будет поощрять их к увеличению помощи. Министр обороны по-прежнему привержен поддержке Украины", — заявил он.

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Дмитро Гриниченко
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Великобритания Германия война танки военная помощь Leopard 2 риши сунак
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