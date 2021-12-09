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Средний палец Зеленскому и "пленки Ермака". ГБР завершило расследование по эпизодам Лероса

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 18:05
Средний палец Зеленскому и
Гео Лерос (скриншот трансляции канала Рада)

Госбюро расследований завершило досудебное расследование по делу бывшего члена фракции Слуга народа Гео Лероса, подозреваемого в хулиганстве из-за инцидента в Верховной Раде и в неисполнении решения суда. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В Госбюро напомнили, что нардепу сообщено о двух подозрениях: 11 ноября (за средний палец в Раде в сторону президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. – Ред.) и 12 ноября (за неисполнение решения суда по "делу о брате Ермака". – Ред.).

В ГБР сообщили, что следователи "установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства".

В другом эпизоде ​​следователи установили, что 11 августа 2021-го Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь и достоинство информацию, распространенную нардепом 29 марта 2020 года в соцсетях. Тогда Лерос утверждал, что брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы "торгует госдолжностями".  Суд обязал Лероса опровергнуть информацию, но он этого не сделал.

Правонарушения квалифицированы по статьям о грубом нарушении общественного порядка и о неисполнении судебного решения.

Леросу грозит штраф в размере от 500 до 4000 необлагаемых минимумов (от 8500 до 68 000 грн) или лишение свободы на срок до трех лет.

  • 29 марта 2020 года Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом". 11 августа 2021 Лерос проиграл Ермаку апелляцию, суд обязал его опровергнуть информацию. 

Читайте также: ГБР, Нацпол и медиапомойки против Лероса. Кто может стоять за сливом видео: хронология

Оксана Житнюк
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верховная рада Гео Лерос хулиганство гбр нардеп средний палец
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