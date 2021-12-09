Средний палец Зеленскому и "пленки Ермака". ГБР завершило расследование по эпизодам Лероса

Госбюро расследований завершило досудебное расследование по делу бывшего члена фракции Слуга народа Гео Лероса, подозреваемого в хулиганстве из-за инцидента в Верховной Раде и в неисполнении решения суда. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В Госбюро напомнили, что нардепу сообщено о двух подозрениях: 11 ноября (за средний палец в Раде в сторону президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. – Ред.) и 12 ноября (за неисполнение решения суда по "делу о брате Ермака". – Ред.).

В ГБР сообщили, что следователи "установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства".

В другом эпизоде ​​следователи установили, что 11 августа 2021-го Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь и достоинство информацию, распространенную нардепом 29 марта 2020 года в соцсетях. Тогда Лерос утверждал, что брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы "торгует госдолжностями". Суд обязал Лероса опровергнуть информацию, но он этого не сделал.

Правонарушения квалифицированы по статьям о грубом нарушении общественного порядка и о неисполнении судебного решения.

Леросу грозит штраф в размере от 500 до 4000 необлагаемых минимумов (от 8500 до 68 000 грн) или лишение свободы на срок до трех лет.

29 марта 2020 года Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом". 11 августа 2021 Лерос проиграл Ермаку апелляцию, суд обязал его опровергнуть информацию.

1 сентября 2020-го Слуга народа исключила из своих рядов Лероса после его критики в адрес власти.

4 ноября 2021-го Леросу выключили микрофон в Раде. Депутат показал средний палец в сторону Зеленского и Ермака. Комитет Рады рекомендовал отстранить Лероса на пять заседаний.

11 и 12 ноября Леросу вручили подозрения. Прокуратура просила о домашнем аресте для Лероса, но суд назначил нардепу личное обязательство сроком на два месяца.

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Оксана Житнюк

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