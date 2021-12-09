Средний палец Зеленскому и "пленки Ермака". ГБР завершило расследование по эпизодам Лероса
Госбюро расследований завершило досудебное расследование по делу бывшего члена фракции Слуга народа Гео Лероса, подозреваемого в хулиганстве из-за инцидента в Верховной Раде и в неисполнении решения суда. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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В Госбюро напомнили, что нардепу сообщено о двух подозрениях: 11 ноября (за средний палец в Раде в сторону президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. – Ред.) и 12 ноября (за неисполнение решения суда по "делу о брате Ермака". – Ред.).
В ГБР сообщили, что следователи "установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства".
В другом эпизоде следователи установили, что 11 августа 2021-го Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь и достоинство информацию, распространенную нардепом 29 марта 2020 года в соцсетях. Тогда Лерос утверждал, что брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы "торгует госдолжностями". Суд обязал Лероса опровергнуть информацию, но он этого не сделал.
Правонарушения квалифицированы по статьям о грубом нарушении общественного порядка и о неисполнении судебного решения.
Леросу грозит штраф в размере от 500 до 4000 необлагаемых минимумов (от 8500 до 68 000 грн) или лишение свободы на срок до трех лет.
- 29 марта 2020 года Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом". 11 августа 2021 Лерос проиграл Ермаку апелляцию, суд обязал его опровергнуть информацию.
- 1 сентября 2020-го Слуга народа исключила из своих рядов Лероса после его критики в адрес власти.
- 4 ноября 2021-го Леросу выключили микрофон в Раде. Депутат показал средний палец в сторону Зеленского и Ермака. Комитет Рады рекомендовал отстранить Лероса на пять заседаний.
- 11 и 12 ноября Леросу вручили подозрения. Прокуратура просила о домашнем аресте для Лероса, но суд назначил нардепу личное обязательство сроком на два месяца.
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