США: Китай говорит о прекращении огня, но это фактически легализует оккупацию территорий

Акцент Китая на прекращении огня в войне РФ против Украины фактически ратифицирует оккупацию украинских территорий. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, цитирует его The Guardian.

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По его словам, возможные переговоры президента Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина были бы хорошим делом, однако Пекину стоит избегать одностороннего взгляда на войну.

Он отметил, что США призывают Китай избегать поиска решения войны, которое отражало бы только российскую точку зрения.

"Акцент Китая на необходимости прекращения огня звучит совершенно разумно, но фактически ратифицирует завоевания России. По сути, это будет признанием достижений России и представит собой еще одно нарушение Устава ООН", — заявил Кирби.

По данным WSJ, Си Цзиньпин якобы планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины.

Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.

По данным Reuters, глава КНР планирует поехать в Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

США призывали Китай к разговору Си Цзиньпина с Зеленским, но Украина пока не подтверждает.

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Дмитро Гриниченко

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