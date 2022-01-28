США отреагировали на позицию Германии по оружию Украине. Говорят – единство все равно есть
Страны Запада едины в противодействии возможному новому вторжению России в Украину, но каждая страна предоставляет свой спектр помощи. Об этом на брифинге заявила спикер Белого дома Джен Псаки, комментируя позицию Германии по поставкам оружия Украине.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Ее попросили прокомментировать информацию, что Германия не разрешает Эстонии поставлять Украине оружие немецкого производства. У Псаки спросили: не подрывает ли позиция Берлина единство между США и Европой.
Она ответила, что "единство не означает идентичность", а у разных стран есть свои возможности и полномочия по оказанию помощи Украине.
"Самое главное – объединиться против воинственной риторики, наращивания войск и возможности вторжения России в суверенную страну – Украину. И мы обнаружили, что Германия очень едина с нами в этих усилиях, как и другие европейские страны", – добавила Псаки.
Она отметила, что Германия предоставляет свой диапазон поддержки, другие страны – другой. "Самое главное – это посмотреть на то, как мы все работаем, чтобы помочь Украине", – подытожила спикер Белого дома.
- Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.
- 21 января WSJ сообщил, что Германия не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы будут десятилетиями помнить о позиции Германии.
- На фоне угрозы вторжения России начали поставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.
Читайте также: Дипломатический скандал в Европе. Как Германия ссорится с Украиной и членами ЕС и НАТО
Комментарии