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США отреагировали на позицию Германии по оружию Украине. Говорят – единство все равно есть

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 08:42
США отреагировали на позицию Германии по оружию Украине. Говорят – единство все равно есть - Фото
Джен Псаки (фото - ЕРА)

Страны Запада едины в противодействии возможному новому вторжению России в Украину, но каждая страна предоставляет свой спектр помощи. Об этом на брифинге заявила спикер Белого дома Джен Псаки, комментируя позицию Германии по поставкам оружия Украине.

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Ее попросили прокомментировать информацию, что Германия не разрешает Эстонии поставлять Украине оружие немецкого производства. У Псаки спросили: не подрывает ли позиция Берлина единство между США и Европой.

Она ответила, что "единство не означает идентичность", а у разных стран есть свои возможности и полномочия по оказанию помощи Украине.

"Самое главное – объединиться против воинственной риторики, наращивания войск и возможности вторжения России в суверенную страну – Украину. И мы обнаружили, что Германия очень едина с нами в этих усилиях, как и другие европейские страны", – добавила Псаки.

Она отметила, что Германия предоставляет свой диапазон поддержки, другие страны – другой. "Самое главное – это посмотреть на то, как мы все работаем, чтобы помочь Украине", – подытожила спикер Белого дома.

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Марк Сировой
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