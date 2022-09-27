США согласны рассматривать заявления россиян о предоставлении убежища – Белый дом
Соединенные Штаты будут рассматривать заявления российских граждан с просьбой об убежище и принимать решение по каждому из них. Об этом сказала на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Представительницу администрации президента США Джо Байдена спросили, будут ли США предоставлять статус беженцев российским мужчинам, покидающим РФ, чтобы избежать мобилизации.
"Мы четко разграничили действия российского правительства и его вооруженных сил в Украине и граждан России, многие из которых высказались против этой несправедливой войны", – сообщила Жан-Пьер.
Она сказала, что в Вашингтоне следят за продолжающимися протестами в России.
"Таким образом, любой, кто ищет убежища от преследования, независимо от его национальности, может подать заявление о предоставлении убежища в Соединенных Штатах, и его заявление будет рассмотрено в каждом конкретном случае", – заявила спикер Белого дома.
- Утром 21 сентября российский диктатор Путин объявил о "частичной" мобилизации в России. Он также заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на оккупированных территориях, и намекнул на ядерное оружие.
- По некоторым данным, в РФ планируют призвать 1,2 млн человек.
- Россияне-кандидаты на мобилизацию пытаются массово бежать из страны, в том числе в страны ЕС. Литва не хочет их принимать, Германия согласна.
- В Дагестане начались протесты против мобилизации.
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