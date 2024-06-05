США в ближайшие недели объявят о новой помощи Украине

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американское оружие существенно улучшает ситуацию на поле боя в Украине

Джейк Салливан (Фото: ЕРА/Ron Sachs)

США в ближайшие недели объявят о новой партии военной помощи Украине. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине", – сказал он.

По словам Салливана, Украина оказалась в плохой ситуации из-за задержек с американской помощью, но сегодня украинцы "укрепляют линии" в ключевых местах, в частности, останавливают наступление России севернее Харькова.

"Оружие, которое поступает на поле боя в тех масштабах и количестве за последние несколько дней и недель, повлияло на ситуацию на фронте", – сказал он. Советник Байдена добавил, что в Вашингтоне надеются, что в конце концов ВСУ смогут не только держать оборону, но и перейти в наступление.

С апреля 2024 года США выделили два пакета по президентским полномочиям и еще $6 млрд из-за Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которые будут использованы для закупки новых вооружений у американских производителей для Украины.

24 мая Вашингтон выделил очередной пакет военной помощи Украине на $275 млн, в который вошли в частности боеприпасы для систем HIMARS и артиллерийские снаряды.

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