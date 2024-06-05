США найближчими тижнями оголосять про нову допомогу Україні

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що американська зброя суттєво покращує ситуацію на полі бою в Україні

Джейк Салліван (Фото: ЕРА/Ron Sachs)

США найближчими тижнями оголосять про нову партію військової допомоги Україні. Про це повідомив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван.

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"Думаю, найближчими тижнями ви можете очікувати оголошення про подальше постачання важливих можливостей Україні", – сказав він.

За словами Саллівана, Україна опинилася в поганій ситуації через затримки з американською допомогою, але сьогодні українці "зміцнюють лінії" у ключових місцях, зокрема, зупиняють наступ Росії на північ від Харкова.

"Зброя, яка надходить на поле бою у тих масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті", – сказав він. Радник Байдена додав, що у Вашингтоні сподіваються, що зрештою ЗСУ зможуть не тільки тримати оборону, а й перейти в наступ.

З квітня 2024 року США виділили два пакети за президентськими повноваженнями та ще $6 млрд через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), які будуть використані для закупівлі нових озброєнь в американських виробників для України.

24 травня Вашингтон виділив черговий пакет військової допомоги Україні на $275 млн, в який увійшли зокрема боєприпаси для систем HIMARS та артилерійські снаряди.

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