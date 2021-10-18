США внимательно следят за состоянием Саакашвили – посол

США внимательно следят за состоянием третьего президента Грузии и главы Исполкома реформ Михеила Саакашвили, который держит голодовку в грузинской тюрьме. Об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, передает грузинское бюро Радио Свобода.

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Дегнан не стала давать оценку, является ли Саакашвили политзаключенным. Однако она отметила, что за его состоянием следят многие люди в Грузии, Вашингтон и посольство США.

Посол отметила, что важно провести в спокойной обстановке второй тур местных выборов в Грузии. По ее словам, грузины должны чувствовать, что могут сделать осознанный выбор.

"Важно, чтобы кандидаты обращались к избирателям со своими кампаниями, проблемами, платформами... Очень важно, чтобы следующие несколько недель были спокойными и были хорошие, благоприятные условия для хорошего второго тура", – добавила Дегнан.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию. Его задержали в Тбилиси. Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

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Марк Сировой

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