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США внимательно следят за состоянием Саакашвили – посол

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 10:04
США внимательно следят за состоянием Саакашвили – посол - Фото
Келли Дегнан (скриншот видео US Embassy Georgia)

США внимательно следят за состоянием третьего президента Грузии и главы Исполкома реформ Михеила Саакашвили, который держит голодовку в грузинской тюрьме. Об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, передает грузинское бюро Радио Свобода.

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Дегнан не стала давать оценку, является ли Саакашвили политзаключенным. Однако она отметила, что за его состоянием следят многие люди в Грузии, Вашингтон и посольство США.

Посол отметила, что важно провести в спокойной обстановке второй тур местных выборов в Грузии. По ее словам, грузины должны чувствовать, что могут сделать осознанный выбор.

"Важно, чтобы кандидаты обращались к избирателям со своими кампаниями, проблемами, платформами... Очень важно, чтобы следующие несколько недель были спокойными и были хорошие, благоприятные условия для хорошего второго тура", – добавила Дегнан.

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Марк Сировой
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Михеил Саакашвили тюрьма голодовка посол сша келли дегнан
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