"Статус не изменился". Bild пишет, что Германия не готовит решение по Taurus для Украины

В правительстве Германии заявили, что в данный момент Берлин не готовит решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на неназванного чиновника.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в настоящее время решение по ракетам не готовится.

"В данный момент ничего не происходит", — сказал представитель немецкого правительства.

Один чиновник Минобороны ФРГ сообщил журналистам, что "текущий статус вопроса Taurus для Украины не изменился".

"Никакого политического решения принято не было", — заявил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Германии написало, что Берлин якобы ведет переговоры с производителем вооружений MBDA о поставке модифицированных Taurus Украине.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.

По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.

В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus по примеру Великобритании и Франции.

7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.

10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято в скором времени.

Читайте также: В партии Шольца сказали, что с ракетами Taurus будет, как с танками Leopard, – с опозданием

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.