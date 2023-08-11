"Статус не изменился". Bild пишет, что Германия не готовит решение по Taurus для Украины
В правительстве Германии заявили, что в данный момент Берлин не готовит решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на неназванного чиновника.
По его словам, в настоящее время решение по ракетам не готовится.
"В данный момент ничего не происходит", — сказал представитель немецкого правительства.
Один чиновник Минобороны ФРГ сообщил журналистам, что "текущий статус вопроса Taurus для Украины не изменился".
"Никакого политического решения принято не было", — заявил он.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Германии написало, что Берлин якобы ведет переговоры с производителем вооружений MBDA о поставке модифицированных Taurus Украине.
СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.
- По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
- В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus по примеру Великобритании и Франции.
- 7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.
- 10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято в скором времени.
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