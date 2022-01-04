Стефанишина призвала быть реалистами – другие страны не отправят солдат воевать за Украину
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что следует быть реалистами и понимать, что другие страны не отправят своих солдат в Украину, чтобы воевать. У Украины есть своя армия, и она продолжит стоять на передовой. Об этом она сказала в интервью агентству Интерфакс-Украина.
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Она отметила, что Украина получает помощь со стороны отдельных стран НАТО: заключаются соглашения о закупке оружия, военного оборудования, в частности через систему закупки Альянса.
"Но мы должны быть реалистами. Другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать. Есть украинская армия, которая стоит на передовой и будет стоять на передовой", – сказала Стефанишина.
Вице-премьер напомнила, что Сенат США в оборонном бюджете на 2022 год предусмотрел выделение $300 млн в поддержку Украины, из них $75 млн – на летальное вооружение.
"Политико-дипломатическое сдерживание является единственным путем. Мы видим, что это давление дает свои результаты. Уже на пресс-конференции Путина четко можно понять, что военный сценарий – не тот, который он рассматривает по Украине", – считает Стефанишина.
Она добавила, что переговоры Путина с президентом США Джо Байденом "способствуют его субъективизации и повышению рейтингов внутри России". Для Украины важно, чтобы все европейские лидеры видели и понимали это: должны быть конкретные действия сдерживания агрессора и санкции.
- В начале декабря министр обороны Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию направить больше военных инструкторов в Украину. Он считает, что иностранных военных нужно разместить "в тех местах, где Россия может их видеть".
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной, а также не размещать силы Альянса в странах Балтии.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- Переговоры РФ и США ожидаются 10 января, РФ и НАТО – 12-го.
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