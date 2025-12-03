Стейки и "русский соус". Хегсет пофантазировал об ужине с Трампом, Путиным и Зеленским

Глава Пентагона, представляя такой ужин, смеясь, сказал "посмотрим, что произойдет"

Пит Хегсет (Фото: ЕРА)

Министр войны США Пит Хегсет хотел бы увидеть за ужином президента Штатов Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал в подкасте Кейт Миллер.

Ведущая спросила у Хегсета: "Если бы вы могли устроить ужин с тремя живыми людьми, кто был бы за столом и что бы вы ели?"

"На этом этапе, я считаю, это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. Посмотрим, что произойдет", – сказал Хегсет, смеясь.

Относительно еды глава Пентагона сначала ответил, что не будет комментировать это – мол, без разницы.

Потом сказал: "Стейки. Все, что захочет президент. Это будет ужин ради мира".

Он добавил, что салат бы заправили российским соусом (russian dressing, который, несмотря на название, является американской заправкой. – Ред.) или соусом "1000 островов".