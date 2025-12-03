Стейки и "русский соус". Хегсет пофантазировал об ужине с Трампом, Путиным и Зеленским
Министр войны США Пит Хегсет хотел бы увидеть за ужином президента Штатов Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал в подкасте Кейт Миллер.
Ведущая спросила у Хегсета: "Если бы вы могли устроить ужин с тремя живыми людьми, кто был бы за столом и что бы вы ели?"
"На этом этапе, я считаю, это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. Посмотрим, что произойдет", – сказал Хегсет, смеясь.
Относительно еды глава Пентагона сначала ответил, что не будет комментировать это – мол, без разницы.
Потом сказал: "Стейки. Все, что захочет президент. Это будет ужин ради мира".
Он добавил, что салат бы заправили российским соусом (russian dressing, который, несмотря на название, является американской заправкой. – Ред.) или соусом "1000 островов".
- 30 ноября во Флориде состоялись переговоры между США и Украиной относительно мирного плана. Собеседник Axios заявлял, что Белый дом хочет устранить разногласия по вопросам территории и гарантий безопасности. А собеседник WSJ утверждал, что стороны обсудят вопрос графика проведения выборов в Украине, возможность "обмена территориями" и другие пункты.
- После переговоров глава СНБО Умеров заявил, что США разделяют ключевые цели Украины, а госсекретарь Рубио сообщил, что эти переговоры не стали окончательными, но отметил прогресс.
- Вечером 2 декабря в Москве завершились многочасовые переговоры между Путиным, Уиткоффом и Кушнером.
Комментарии (0)