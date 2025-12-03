Стейки й російський соус. Гегсет пофантазував про вечерю з Трампом, Путіним і Зеленським

Піт Гегсет (Фото: ЕРА)

Міністр війни США Піт Гегсет хотів би побачити за вечерею президента Штатів Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського. Про це він сказав у подкасті Кейт Міллер.

Ведуча запитала у Гегсета: "Якби ви могли влаштувати вечерю з трьома живими людьми, хто був би за столом і що б ви їли?"

"На цьому етапі, я вважаю, це були б президент Трамп, Володимир Путін і Зеленський. Подивимось, що станеться", – сказав Гегсет, сміючись.

Щодо їжі глава Пентагону спочатку відповів, що не коментуватиме це – мовляв, байдуже.

Потім сказав: "Стейки. Все, що захоче президент. Це буде вечеря заради миру".

Він додав, що салат би заправили російським соусом (russian dressing, що, попри назву, є американською заправкою. – Ред.) або соусом "1000 островів".