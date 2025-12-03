Стейки й російський соус. Гегсет пофантазував про вечерю з Трампом, Путіним і Зеленським
Міністр війни США Піт Гегсет хотів би побачити за вечерею президента Штатів Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського. Про це він сказав у подкасті Кейт Міллер.
Ведуча запитала у Гегсета: "Якби ви могли влаштувати вечерю з трьома живими людьми, хто був би за столом і що б ви їли?"
"На цьому етапі, я вважаю, це були б президент Трамп, Володимир Путін і Зеленський. Подивимось, що станеться", – сказав Гегсет, сміючись.
Щодо їжі глава Пентагону спочатку відповів, що не коментуватиме це – мовляв, байдуже.
Потім сказав: "Стейки. Все, що захоче президент. Це буде вечеря заради миру".
Він додав, що салат би заправили російським соусом (russian dressing, що, попри назву, є американською заправкою. – Ред.) або соусом "1000 островів".
- 30 листопада у Флориді відбулися переговори між США та Україною щодо мирного плану. Співрозмовник Axios заявляв, що Білий дім хоче усунути розбіжності з питань території та гарантій безпеки. А співрозмовник WSJ стверджував, що сторони обговорять питання графіка проведення виборів в Україні, можливість "обміну територіями" та інші пункти.
- Після переговорів глава РНБО Умєров заявив, що США поділяють ключові цілі України, а держсекретар Рубіо повідомив, що ці переговори не стали остаточними, але відзначив прогрес.
- Ввечері 2 грудня у Москві завершились багатогодинні переговори між Путіним, Віткоффом та Кушнером.
