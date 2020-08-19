Стерненко: Мои телефоны есть в деле об убийстве Шеремета
По словам Стерненко, полиция в рамках дела Шеремета могла прослушивать и следить за десятками активистов
Телефон юриста и экс-главы одесского Правого сектора Сергея Стерненко фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом Стерненко заявил в Facebook.
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Ранее информацию о этом опубликовало издание Бабель. По словам Стерненко, он выяснил детали и подтверждает: следователи в рамках расследования убийства Шеремета получали разрешение на прослушку и слежку за многими людьми.
По его мнению, это никак не касалось самого убийства журналиста, но объяснялось следователями тем, что Стерненко и десятки других активистов якобы могли быть причастны к нему.
Стерненко утверждает, что в деле есть два его телефона, актуальный и тот, которым он не пользуется уже около семи лет.
Стерненко недоумевает, зачем полиции понадобились данные по его телефонам, если ни в день убийства Шеремета, ни за несколько месяцев до него он даже не был в Киеве.
- 12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.
- 30 января 2020 года экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.
- 22 мая 2020 года полиция завершила расследование и передала дело об убийстве в суд.
- Стерненко также находится под следствием: активиста подозревают в умышленном убийстве одного из напавших на него в мае 2018 года. Стерненко настаивает, что это была самооборона.
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