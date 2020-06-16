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Стерненко: Проверять соблюдение домашнего ареста в Киеве должна одесская полиция

Стерненко: Проверять соблюдение домашнего ареста в Киеве должна одесская полиция - Фото
Сергей Стерненко (Скриншот видео Радио Свобода/Youtube)
16.06.2020, 17:38

По словам Стерненко, проверять соблюдение домашнего ареста в Киеве придется одесской полиции

Проверять соблюдает ли бывший лидер одесской ячейки Правого сектора Сергей Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста по месту фактического проживания в Киеве будет полиция Одессы. Об этом заявил сам Стерненко по завершении судебного заседания, передает Укринформ.

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"Сейчас изменили адрес отбывания домашнего ареста, но не изменили орган, который должен это проверять. Соответственно, теперь для того, чтобы проверить, буду ли я дома на домашнем аресте, одесская полиция должна ехать в Киев, проверять и затем возвращаться назад. Это уже проблемы стороны обвинения, я просто констатирую", - отметил он.

Стерненко сообщил, что будет обжаловать решение суда о мере пресечения сразу, как получит его полный текст.

Он также сказал, что завтра, 17 июня, в 13:15 судья Владимир Бугель должен объявить полный текст судебного решения, и отметил, что приедет заслушать, а также пригласил представителей СМИ.

  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран
  • 4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставкурассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
  • В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
  • 15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
  • 10 июня прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
  • 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
  • 12 июня судебное заседание о мере пресечения длилось около восьми часов, после чего Стерненко вышел к нескольким сотням людей под судом, которые пришли его поддержать.
  • Вчера судебное разбирательство было продолжено.
  • Также вчера суд отправил Стерненко под домашний арест, указав местом отбывания адрес его прописки, где, по словам Стерненко, находится воинская часть в Одессе.
  • Сегодня суд изменил адрес отбывания домашнего ареста с одесского на киевский.

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Наталия Медведева
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Сергей Стерненко
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