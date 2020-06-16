Стерненко: Проверять соблюдение домашнего ареста в Киеве должна одесская полиция

Сергей Стерненко (Скриншот видео Радио Свобода/Youtube)

Проверять соблюдает ли бывший лидер одесской ячейки Правого сектора Сергей Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста по месту фактического проживания в Киеве будет полиция Одессы. Об этом заявил сам Стерненко по завершении судебного заседания, передает Укринформ.

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"Сейчас изменили адрес отбывания домашнего ареста, но не изменили орган, который должен это проверять. Соответственно, теперь для того, чтобы проверить, буду ли я дома на домашнем аресте, одесская полиция должна ехать в Киев, проверять и затем возвращаться назад. Это уже проблемы стороны обвинения, я просто констатирую", - отметил он.

Стерненко сообщил, что будет обжаловать решение суда о мере пресечения сразу, как получит его полный текст.

Он также сказал, что завтра, 17 июня, в 13:15 судья Владимир Бугель должен объявить полный текст судебного решения, и отметил, что приедет заслушать, а также пригласил представителей СМИ.

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