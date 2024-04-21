Столтенберг: Запад еще не опоздал с помощью Украины, но задержка уже отразилась на фронте

Генсек НАТО заявил, что задержка западной помощи привела к реальным последствиям в российско-украинской войне

Йенс Столтенберг (Фото: ЭРА/OLIVIER HOSLET)

Западные союзники не опоздали с помощью Украины, вместе с тем ее задержка отразилась на поле боя в российско-украинской войне. Об этом в эфире американского телеканала MSNBC заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"Еще не поздно, но, конечно, задержка привела к реальным последствиям: украинцы испытывают недостаток в артиллерийских снарядах в соотношении 1 к 5 и даже 1 к 10 в зависимости от участка линии фронта", – сказал он.

Кроме того, по словам генсека НАТО, Запад видит, что из-за нехватки систем противовоздушной обороны Украина стала сбивать меньше российских воздушных целей.

Два дня назад Столтенберг сообщил, что члены Альянса договорились предоставить Украине больше систем ПВО. Германия как страна-инициатор поиска и отправки в Украину средств противовоздушной обороны заявила 19 апреля, что в этом вопросе есть прогресс.

Кроме того, Палата представителей США 311-ю голосами одобрила помощь Украине. Осталось голосование в Сенате, которое пройдет 23 апреля, после чего документ подпишет президент США Джо Байден.

Глава комитета по разведке Сената США демократ Марк Уорнер считает, что США могут начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца следующей недели.

LIGA.net подробно расписала, что содержит пакет помощи США для Украины. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

подробно расписала, что содержит пакет помощи США для Украины. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов. Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.

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