Столтенберг: Захід ще не запізнився з допомогою Україні, але затримка вже відбилася на фронті

Генсек НАТО заявив, що затримка західної допомоги призвела до реальних наслідків у російсько-українській війні

Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Західні союзники не запізнилися з допомогою Україні, разом з тим, її затримка відбилася на полі бою в російсько-українській війні. Про це в ефірі американського телеканалу MSNBC заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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"Ще не пізно, але, звичайно, затримка призвела до реальних наслідків: українці відчувають нестачу в артилерійських снарядах у співвідношенні 1 до 5 і навіть 1 до 10 залежно від ділянки лінії фронту", – сказав він.

Крім того, за словами генсека НАТО, Захід бачить, що через нестачу систем протиповітряної оборони Україна стала збивати менше російських повітряних цілей.

Два дні тому Столтенберг повідомив, що члени Альянсу домовились надати Україні більше систем ППО. Німеччина, як країна-ініціатор пошуку та відправлення в Україну засобів протиповітряної оборони, заявила 19 квітня, що у цьому питання є прогрес.

Крім того, Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні. Залишилось голосування у Сенаті, яке відбудеться 23 квітня, після чого документ підпише президент США Джо Байден.

Очільник комітету з розвідки Сенату США демократ Марк Ворнер вважає, що США можуть розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця наступного тижня.

LIGA.net детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів. Байден обіцяє "негайно" підписати закон, щойно проєкт схвалять законодавці.

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