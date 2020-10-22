Суд не смог избрать меру пресечения главе ОАСК Вовку – он не явился на заседание

Ранее Печерский райсуд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из ЕРДР данные о подозрении Вовку

Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения главе Окружного административного суда Павлу Вовку, а также еще одному судье ОАСК. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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В САП уточнили, что сегодня ВАКС должен был рассматривать ходатайство прокуроров об избрании Вовку и Игорю Погрибниченко меры пресечении в виде залога.

Однако заседание так и не состоялось, поскольку подозреваемые и их защитники в суд не явились, сообщили в САП.

Рассмотрение ходатайств перенесено на 9:00 и на 13:00 28 октября.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрений Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

По версии следствия, о которой рассказали в НАБУ, указанные лица, всего 12 человек, действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

В тот же день в бюро опубликовали расшифровки телефонных разговоров главы ОАСК.

18 июля Вовк заявил, что сотрудники НАБУ не вручали ему вчера подозрение, а сам он находится в отпуске.

20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.

12 октября Печерский райсуд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований данные о подозрении Вовку.

Вадим Ребрина

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