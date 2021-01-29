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Суд освободил из СИЗО экс-военного: Аваков считал его причастным к убийству Шеремета

29.01.2021, 16:38
Суд освободил из СИЗО экс-военного: Аваков считал его причастным к убийству Шеремета - Фото
Фото: t.me/zaborona_com

Апелляционный суд в Ивано-Франковской области освободил из-под стражи под круглосуточный домашний арест бывшего военного Владислава Грищенко "Бучу", обвиняемого в покушении на жизнь ивано-франковского бизнесмена. Руководители силовых ведомств также обвиняли его в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

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Владислава и его жену, также бывшую военнослужащую, Инну Грищенко с позывным "Пума" обвиняют в покушении на убийство бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области в 2018 году. Покушение не удалось – прикрепленное к автомобилю взрывное устройство отвалилось и не сработало. На нем следствие якобы нашло ДНК-материалы Владислава и Инны.

По данным Забороны, корреспондент которой был на суде, судья запретил супругам сожительствовать и связываться любыми средствами связи на время домашнего ареста. Так как супруги сожительствуют и прописаны в одной квартире в Киеве, суду предстоит решить дополнительные условия домашнего ареста Владислава Грищенко.

Инну суд отпустил из СИЗО под домашний арест 23 января 2020 года. 

Руководители силовых ведомств публично называли супругов Грищенко причастными к убийству Шеремета, хотя никакого официального статуса в деле Шеремета у них нет. Они фигурируют в записях, обнародованных следствием в качестве материалов дела. По словам представителей МВД, именно Владислав Грищенко мог изготовить взрывное устройство, которым подорвали автомобиль с журналистом.

В эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" глава МВД Арсен Аваков намекнул, что якобы Грищенко могли изготовить бомбу для убийства журналиста. О том, выдвинуты ли им подозрения, министр при этом не сообщил. Адвокат Грищенко требовал опровергнуть информацию о якобы причастности супругов к делу Шеремета.

  • 20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с Шереметом.
  • В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. На объявлении подозреваемых присутствовали в частности глава МВД Аваков, президент Зеленский и на тот момент генпрокурор Рябошапка.
  • Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подозреваемых. 
  • Дело Шеремета передано в суд, по заказчикам выделено отдельное уголовное производство, расследование в котором продолжается. 
  • 4 января 2021 года Нацполиция заявила, что получила информацию о возможных заказчиках убийства журналиста. 
  • 19 января показания по делу Шеремета дал в Киеве бывший сотрудник беларуского спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар.

Вадим Ребрина
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