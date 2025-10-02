Сырский поручил усилить эффективность сбивания российских дронов

По словам главнокомандующего, принято решение усилить противовоздушную оборону, в том числе путем увеличения экипажей дронов-перехватчиков

Александр Сырский (Фото: facebook главкома)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский поручил усилить сбивание российских беспилотников, в частности с помощью дронов-перехватчиков. Об этом он сообщил по результатам рабочего совещания.

Сырский отметил, что российская армия постоянно меняет тактику. В частности РФ активизировала удары по прифронтовым районам, пограничникам и объектам критической инфраструктуры.

"В сентябре Россия применила против Украины почти 6 900 дронов, из которых более 3 600 "шахеды", – рассказал главнокомандующий.

По его словам, с этой целью приняли решение усилить противовоздушную оборону, в частности путем увеличения экипажей дронов-перехватчиков, расширения подразделений и подготовки новых специалистов.

Главнокомандующий сообщил, что также формируется отдельное Командование беспилотных систем ПВО в составе Воздушных сил. Кроме того, ВСУ применяют ударные вертолеты и легкомоторную авиацию для уничтожения вражеских дронов на больших высотах.

Сырский рассказал также, что Силы обороны и производители вместе работают над совершенствованием и внедрением новых типов дронов-перехватчиков.