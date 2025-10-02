Сырский поручил усилить эффективность сбивания российских дронов
Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский поручил усилить сбивание российских беспилотников, в частности с помощью дронов-перехватчиков. Об этом он сообщил по результатам рабочего совещания.
Сырский отметил, что российская армия постоянно меняет тактику. В частности РФ активизировала удары по прифронтовым районам, пограничникам и объектам критической инфраструктуры.
"В сентябре Россия применила против Украины почти 6 900 дронов, из которых более 3 600 "шахеды", – рассказал главнокомандующий.
По его словам, с этой целью приняли решение усилить противовоздушную оборону, в частности путем увеличения экипажей дронов-перехватчиков, расширения подразделений и подготовки новых специалистов.
Главнокомандующий сообщил, что также формируется отдельное Командование беспилотных систем ПВО в составе Воздушных сил. Кроме того, ВСУ применяют ударные вертолеты и легкомоторную авиацию для уничтожения вражеских дронов на больших высотах.
Сырский рассказал также, что Силы обороны и производители вместе работают над совершенствованием и внедрением новых типов дронов-перехватчиков.
- 4 сентября главком ВСУ сообщал, что Украина создает эшелонированную систему противодействия "шахедам" и "Гераням".
- 18 сентября глава Минобороны сообщил, что вскоре Украина сможет использовать не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Этого количества минимально хватит для противодействия 800 российским БпЛА.
- 26 сентября Сирский сообщил, что в Украине создают новый род войск в Воздушных силах – беспилотные системы противовоздушной обороны.
Комментарии (0)