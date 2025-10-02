Сирський доручив посилити ефективність збиття російських дронів

За словами головнокомандувача, ухвалено рішення посилити протиповітряну оборону, зокрема через збільшення екіпажів дронів-перехоплювачів

Олександр Сирський (Фото: facebook головкома)

Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський доручив посилити збиття російських безпілотників, зокрема за допомогою дронів-перехоплювачів. Про це він повідомив за результатами робочої наради.

Сирський зазначив, що російська армія постійно змінює тактику. Зокрема, РФ активізувала удари по прифронтових районах, прикордонню та об’єктах критичної інфраструктури.

"У вересні Росія застосувала проти України майже 6 900 дронів, з яких понад 3 600 "шахеди", – розповів головнокомандувач.

За його словами, з цією метою ухвалили рішення посилити протиповітряну оборону, зокрема шляхом збільшення екіпажів дронів-перехоплювачів, розширення підрозділів і підготовки нових фахівців.

Головнокомандувач повідомив, що також формується окреме Командування безпілотних систем ППО у складі Повітряних сил. Крім того, ЗСУ застосовують ударні гелікоптери та легкомоторну авіацію для знищення ворожих дронів на більших висотах.

Сирський розповів також, що Сили оборони та виробники разом працюють над вдосконаленням і впровадженням нових типів дронів-перехоплювачів.