Трамп объявил о прекращении огня в секторе Газа в течение одной-двух недель

Президент США заявил, что трудно делать прогнозы относительно урегулирования текущих конфликтов, в частности, в Украине

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент США Дональд Трамп ожидает, что соглашение о прекращении огня в Газе может быть заключено в ближайшие недели. Об этом он заявил на брифинге по случаю многостороннего обеда с африканскими лидерами.

Трамп рассказал, что после его встречи в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху появился шанс урегулировать конфликт в Газе уже на этой неделе.

"Весьма вероятно, что мы достигнем урегулирования и определенного соглашения на этой неделе, а если нет, то, возможно, на следующей", – сказал он.

В то же время американский президент отметил, что в урегулировании текущих конфликтов трудно делать прогнозы.

"Нет ничего определенного в отношении войны и Газы, и всех остальных мест, с которыми мы все так часто сталкиваемся", – сказал он.

Помимо Газы, США прилагают усилия для прекращения войны, в частности, в Украине.