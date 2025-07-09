Трамп объявил о прекращении огня в секторе Газа в течение одной-двух недель
Президент США Дональд Трамп ожидает, что соглашение о прекращении огня в Газе может быть заключено в ближайшие недели. Об этом он заявил на брифинге по случаю многостороннего обеда с африканскими лидерами.
Трамп рассказал, что после его встречи в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху появился шанс урегулировать конфликт в Газе уже на этой неделе.
"Весьма вероятно, что мы достигнем урегулирования и определенного соглашения на этой неделе, а если нет, то, возможно, на следующей", – сказал он.
В то же время американский президент отметил, что в урегулировании текущих конфликтов трудно делать прогнозы.
"Нет ничего определенного в отношении войны и Газы, и всех остальных мест, с которыми мы все так часто сталкиваемся", – сказал он.
Помимо Газы, США прилагают усилия для прекращения войны, в частности, в Украине.
- 25 июня Трамп заявил, что на следующей неделе США встретятся с Ираном для обсуждения потенциального ядерного соглашения. Но в Иране опровергли возобновление переговорного процесса, а позже заявили, что не собираются прекращать обогащение урана, и назвали условия для диалога с США.
- 2 июля Трамп заявил, что Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа.