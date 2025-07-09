Трамп анонсував припинення вогню у Газі за один-два тижні

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент США Дональд Трамп очікує, що угода щодо припинення вогню у Газі може бути укладена найближчими тижнями. Про це він заявив на брифінгу з нагоди багатостороннього обіду з африканськими лідерами.

Трамп розповів, що після його зустрічі у Вашингтоні із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу з'явився шанс на врегулювання конфлікту у Газі вже цього тижня.

"Є дуже велика ймовірність, що ми матимемо врегулювання та якусь угоду цього тижня, а якщо ні, то, можливо, наступного тижня", – сказав він.

Водночас американський президент зазначив, що у врегулюванні поточних конфліктів важко робити прогнози.

"Немає нічого певного щодо війни та Гази, та всіх інших місць, з якими ми всі так часто маємо справу", – сказав він.

Окрім Гази, США докладають зусиль щодо припинення війни, зокрема, в Україні.