Трамп анонсував припинення вогню у Газі за один-два тижні
Президент США Дональд Трамп очікує, що угода щодо припинення вогню у Газі може бути укладена найближчими тижнями. Про це він заявив на брифінгу з нагоди багатостороннього обіду з африканськими лідерами.
Трамп розповів, що після його зустрічі у Вашингтоні із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу з'явився шанс на врегулювання конфлікту у Газі вже цього тижня.
"Є дуже велика ймовірність, що ми матимемо врегулювання та якусь угоду цього тижня, а якщо ні, то, можливо, наступного тижня", – сказав він.
Водночас американський президент зазначив, що у врегулюванні поточних конфліктів важко робити прогнози.
"Немає нічого певного щодо війни та Гази, та всіх інших місць, з якими ми всі так часто маємо справу", – сказав він.
Окрім Гази, США докладають зусиль щодо припинення війни, зокрема, в Україні.
- 25 червня Трамп заявив, що наступного тижня США зустрінуться з Іраном для обговорення потенційної ядерної угоди. Але в Ірані спростували відновлення переговорного процесу, а згодом заявили, що не збираються припиняти збагачення урану, та назвали умови для діалогу зі США.
- 2 липня Трамп заявив, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в секторі Гази.