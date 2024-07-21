Трамп получил от Си Цзиньпина "прекрасную записку" после покушения

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер

Си Цзиньпин и Дональд Трамп (Фото: EPA/ROMAN PILIPEY)

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что после покушения 13 июля президент Китая Си Цзиньпин написал ему "прекрасную" записку. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на его заявление во время выступления в Мичигане.

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"Си написал мне прекрасную записку на днях, когда услышал о случившемся", – заявил Трамп.

Он вспомнил об этом письме, когда обсуждал свою экономическую политику по отношению к Китаю во время своего президентства.

"Я очень хорошо ладил с президентом Си", – добавил он.

Во время этого же выступления Трамп заявил , что заявил "получил шар за демократию".

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед покушением на 45-го президента США Трампа на крышу, на которой был нападающий, поднялся полицейский – он видел Крукса, но не смог воспользоваться своим пистолетом.

Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения Трампа и заявил, что молится за него, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Зеленский, комментируя покушение , заявил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Также покушение осудили европейские и мировые лидеры.

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